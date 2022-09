Bonus famiglia NO ISEE, richiedi 1000€ per te e tutta la tua famiglia: incredibile dono

Ecco che oggi vi sveliamo come ottenere questo vantaggiosissimo Bonus famiglia NO ISEE, il beneficio è fino a mille euro, incredibile.

Continuate a leggere per scoprire come funziona il Bonus famiglia NO ISEE, che siamo sicuri che farà gola alla maggior parte degli italiani.

La maggior parte delle famiglie è in povertà

Quando la crisi ha cominciato a profilarsi all’orizzonte, nel 2008, in Europa molte famiglie erano in povertà o a rischio di esserlo. Oggi, a più di dieci anni di distanza, i numeri non sono inferiori, circostanze che si misurano attraverso diversi indicatori, come la capacità di sostenere determinate spese, come andare in vacanza, per far fronte a imprevisti o la qualità del lavoro.

Il gruppo di persone a rischio povertà e/o esclusione sociale secondo la Strategia Europa 2020 è denominato ERPE (persone a rischio povertà e/o esclusione) o, più comunemente, con l’acronimo in inglese AROPE (At Risk of Poverty and /o Esclusione/).

Mentre gli indicatori economici crescono al di sopra della media europea, le persone nella situazione AROPE diminuiscono molto lentamente. E i dati raccolti dall’Istituto nazionale di statistica (INE) nella sua indagine mostrano che una persona su quattro si trova in una situazione di povertà o vi è pericolosamente vicino.

Quasi un bambino su tre si trova in una situazione di povertà o a rischio di esclusione sociale, poco meno del doppio di quella delle persone di età superiore ai 65 anni. La cosa peggiore è che questa situazione può essere una condanna a vita.

L’80% dei bambini poveri diventerà un adulto povero e questa situazione di disuguaglianza li condanna anche al fallimento degli studi e all’abbandono scolastico prematuro, che li priva dell’istruzione, uno dei principali strumenti per evitare la povertà.

I redditi delle famiglie sono ancora al di sotto dei livelli del 2011, in quello che sembrava il culmine della crisi. Nel 2017 il reddito familiare netto è stato di 27.588 euro all’anno, 2.299 al mese.

Nel 2008 erano 28.787, cento euro al mese in più. Che il reddito sia ancora al di sotto dei livelli di dieci anni fa ha attirato l’attenzione di Bruxelles, che ha già allertato i Paesi in più di un’occasione sui suoi livelli di disoccupazione, precarietà, povertà e disuguaglianza.

Il mancato recupero delle economie familiari implica per loro anche maggiori disagi, come il non poter andare in vacanza, il non poter acquistare un computer o il non poter affrontare un imprevisto economico. O peggio, non poter mangiare carne o pesce, non potersi pagare la casa e non avere soldi per riscaldarsi d’inverno.

E’ essenziale, quindi, che lo Stato pensi a dei bonus che aiutino le famiglie. Eccone uno che può servirvi!

Ecco cos’è il bonus famiglia fino a mille euro

Lo Stato ha lanciato un nuovo bonus, che permette di ottenere alle famiglie fino a 1000 euro.

Le domandine possono essere inoltrate già a partire dal 16 settembre 2022. Si tratta di un bonus ecologico, perché agevola la transizione verso l’economia circolare.

Per poter ottenere il bonus, è necessario che la famiglia abbia acquistato una bicicletta elettrica o abbia usufruito del bike sharing.

Le cifre vanno dai 300 ai 500 euro per coloro che hanno comprato una bicicletta elettrica classica, e dai 500 ai 1000 per quelle famiglie che hanno acquistato una bicicletta cargo.

Possono beneficiare del bonus i residenti del Comune di Bologna. Ma fate attenzione, perché il bonus rimborsa soltanto gli acquisti e le attività svolti dopo il 28 giugno 2022.