Antonella Clerici, la notizia lascia terribilmente tristi: quest’anno è un no secco | Salta tutto

Ecco qual è la novità inaspettata piombata nella vita di Antonella Clerici e non solo, nessuno si aspettava che sarebbe saltato tutto.

Continuate a leggere per scoprire cos’è successo alla conduttrice Antonella Clerici e quali sono gli ultimi sviluppi relativi alla sua vita con il compagno Vittorio Garrone.

Chi è Vittorio Garrone

Vittorio Garrone è un importante imprenditore italiano, un petroliere e azionista della Erg. E’ nato a Genova il 27 aprile del 1966 e quindi ha 56 anni.

Il grande pubblico, però, non lo conosce per la sua attività lavorativa, bensì perché è il compagno di vita della celebre conduttrice Antonella Clerici.

La donna si è addirittura trasferita da Roma ad Alessandria, dove Garrone viveva, per stare in sua compagnia.

E non è tutto! Perché, proprio ad Alessandria, Garrone è il proprietario di una tenuta conosciuta come “Tenuta Basini”, dove sono presenti numerosi cavalli allevati e destinati alle discipline olimpiche.

E in effetti Garrone è molto presente anche nel mondo dello sport, visto che in passato ha ricoperto il ruolo di Presidente esecutivo in Marketing e comunicazione per conto della squadra della Sampdoria.

Ed è proprio l’uomo che ha cambiato la vita della nostra conduttrice, che però ora annuncia una terribile notizia che sta sconvolgendo tutti i fan nelle ultime ore.

Antonella Clerici con il suo secco “no” sconvolge i fan

Qualche tempo fa aveva iniziato a circolare sul web la notizia che Antonella Clerici e Vittorio Garrone sarebbero presto convolati a nozze.

La conduttrice, però, ci ha tenuto a chiarire che il matrimonio non sarebbe affatto nei suoi piani.

Innanzitutto ha dichiarato:

“Non amo i festeggiamenti, non è nei miei progetti. Noi stiamo bene così, ci amiamo e siamo lo stesso una famiglia.”

E poi ha parlato delle nozze come di qualcosa in cui non crede più e che addirittura attirerebbero la mala sorte.

“Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Preferisco rimanere in questa situazione, dove sono felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho”.

In base ai principali magazine che davano già per certa la notizia del prossimo matrimonio, in particolare nel 2023, tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, quindi, è appena saltato tutto.

Il “no” secco della conduttrice televisiva ha spiazzato tutti i fan, i quali pensano che sicuramente avrà spiazzato anche lo stesso compagno della Clerici.

Sono in tanti a credere che il “no” della Clerici sia solo momentaneo e sia solo questione di tempo prima che il compagno la convinca a sposarlo. In realtà, però, la coppia sta insieme già dal 2016, quindi c’è chi vede molto difficile che qualcosa cambi improvvisamente.

Noi rimaniamo qui per continuare ad aggiornarvi sugli ultimi sviluppi!