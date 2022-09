272€ al mese dall’INPS, regalo da favola per queste donne: richiedilo subito prima che scada

Ecco che oggi vi sveliamo come ottenere ben 272 euro al mese dall’INPS. Lo Stato fa un regalo enorme a tutte le donne. Ottienilo così.

Lo Stato italiano sta pensando sempre a nuovi incentivi per le famiglie italiane. L’ultimo è indirizzato alle donne, madri di bambini di circa 3 anni d’età. In realtà, però, il beneficio si espande anche ad altre categorie di persone.

Proprio per questo motivo dovreste continuate a leggere il nostro articolo, per scoprire qual è il metodo più efficace per ottenere 272 euro al mese dall’INPS e soprattutto se avete i requisiti giusti per ottenerlo, non ve lo aspettereste mai.

Il nuovo bonus dell’INPS per le donne

Non tutti lo sanno, ma dallo scorso agosto 2022 possono essere inoltrate le domande che permettono ad alcune donne di ottenere un bonus fino a 3000 euro l’anno, cioè di 272 euro al mese.

In realtà questo bonus non è altro che il bonus asilo nido, utile per chiunque abbia figli in età scolare che usufruiscono dell’asilo.

Vale sia per gli asili pubblici che per quelli privati. Il totale massimo erogato è di, appunto, 272 al mese, per tutte quelle famiglie che hanno un reddito fino a 25.000 euro.

I nuclei che invece raggiungono i 40.000 euro beneficeranno di 227,27 euro al mese, cioè di 2.500 euro l’anno.

Per i redditi superiori ai 40.000 euro, invece, si otterranno circa 1.500 euro l’anno, cioè un beneficio mensile di 136,37 euro.

Il bonus è destinato, in particolare, a quelle donne con figli al di sotto dei 3 anni di età, purché li abbiano compiuti tra gennaio e agosto 2022.

In realtà, il bonus non è pensato solo per le donne, ma per tutti quei genitori, anche separati, che si fanno carico della retta dell’asilo nido.

Nonostante venga conosciuto come bonus asilo nido, il beneficio è pensato anche per i genitori dei bambini portatori di handicap, i cui figli usufruiscano dei servizi di assistenza domiciliare.

Ma sapete qual è la data di scadenza per ottenere il bonus e qual è la procedura corretta per riceverlo il prima possibile?

Quando scade e come richiederlo

Il bonus in questione può essere richiesto fino al 31 dicembre del 2022. Per ottenerlo, bisogna connettersi a internet, in particolare al sito dell’INPS e entrare tramite lo SPID o il CIE.

Per ottenerlo, bisogna caricare sulla piattaforma tutte le ricevute di pagamento dell’asilo nido e inoltre la certificazione ISEE che attesti qual è il reddito annuale.

Tutti i genitori con i figli disabili dovranno caricare la certificazione medica, che servirà per inviare la richiesta di assistenza domiciliare a casa propria.

E voi conoscevate questo bonus pensato dall’INPS per le donne italiane e non solo? Fateci sapere se avrete modo di beneficiarne, siamo sicuri che alleggerirà un poco il peso delle vostre tasche.