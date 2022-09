“Volontà della regina”, incredibile colpo di scena a Buckingham: rimasto senza titolo

A Buckingham Palace un retroscena rivela che un membro della famiglia reale è rimasto senza titoli. Ecco le parole dell’esperto.

L’8 settembre 2022 la storia del Regno Unito è cambiato in modo improvviso data la morte della Regina Elisabetta II dopo 70 anni di Regno che aveva festeggiato qualche mese fa nel suo Paese.

La donna, aveva incontrato soltanto due giorni prima, il nuovo primo ministro Liz Truss nel Castello di Balmoral e dalle foto che sono state trapelate in rete nonostante il suo insostituibile sorriso si era mostrata molto debole con le mani color violaceo.

Buckingham Palace: ecco cosa cambia con il Regno di Re Carlo III

Secondo alcuni tabloid inglesi, il colore livido delle mani della Sovrana erano dovuti a trasfusioni e flebo che stava ricevendo per riuscire a stare meglio ma durante il pomeriggio dell’8 settembre Buckingham Palace ha annunciato che la donna era in condizioni critiche.

Intorno alle 19.30 (orario italiano), è arrivata la notizia della dipartita della Regina Elisabetta II e automaticamente suo figlio Carlo è diventato il nuovo Sovrano del Regno Unito.

Con il titolo di Re Carlo III dopo 24 ore dalla morte di sua madre, l’ex principe del Galles ha fatto un discorso e in questo messaggio ha anche salutato Harry e Meghan augurando loro di vivere nel migliore dei modi oltreoceano.

Secondo alcuni utenti, il messaggio sarebbe stato un invito al suo figlio minore e alla tanto discussa moglie di rimanere dall’altra parte del Regno e durante il giorno del decesso della Regina, solo Harry è giunto al capezzale della nonna senza sua moglie, che secondo alcune voci avrebbe ricevuto l’ordine da suo padre di non portarla con sé perché non è la benvenuta.

Nella giornata del 10 settembre però, Harry e Meghan si sono presentati a Buckingham Palace assieme a William e Kate per porgere l’ultimo saluto alla Regina e per salutare i loro sudditi.

Questo fa presagire che anche ai funerali della Sovrana, previsti per il 19 settembre, Harry e Meghan nonostante tutto, saranno presenti alla cerimonia funebre assieme a tutti gli altri membri della casa reale.

Ma qualcosa, sembra stare per cambiare nel nuovo regno di Carlo III. Secondo l’esperto Antonio Caprarica, che è intervenuto sul caso all’interno del programma di Rete 4, Quarto grado, il nuovo re sarebbe intenzionato a snellire la riforma della famiglia reale.

La decisione del nuovo sovrano

Sembrerebbe che la decisione di Carlo III preveda di vedere all’interno della famiglia reale solamente i worker members ossia coloro che sono i diretti discendenti in linea diretta del nuovo sovrano del Regno Unito.

In questo modo, durante gli eventi ufficiali, sul balcone del palazzo reale saranno presenti solamente i discendenti del Re Carlo III e i futuri eredi al trono che al momento sono William e il principino George.

Inoltre, pare che Buckingham Palace diventerà un museo o una residenza per i capi di Stato esteri in visita e che l’intenzione di Carlo III sia quella di esaltare le altre culture e le etnicità di tutto il mondo che fanno parte dell’Inghilterra di oggi.

Inoltre, all’interno del programma è stato ospite anche sir Alfredo D’Angieri, rappresentante diplomatico del Belize per i rapporti con l’Unione europea e ambasciatore nel Commonwealth, che ha affermato che Harry e Meghan per la monarchia rappresentano un bel grattacapo.

Per questo motivo, il duca di Sussex potrebbe essere diseredato e rimanere senza titolo in quanto sua moglie, da sempre, non ben vista dalla famiglia reale come lei stessa ha confermato nella famosa intervista rilasciata ai microfoni di Oprah Winfrey.

Secondo l’ambasciatore il messaggio di Carlo è stato ben chiaro ed è stato un invito ad Harry di rimanere a vivere dall’altra parte dell’oceano in quanto nel Regno Unito le regole sono ben diverse e la loro presenza sarebbe un bel problema.

Inoltre, pare che queste scelte di Re Carlo III siano state suggerite da sua madre prima di passare a miglior vita. Ma al momento queste sono solo indiscrezioni e non c’è nessuna conferma da parte del Palazzo Reale.

Staremo a vedere, nel corso di questo nuovo Regno, quale sarà la sorte di Harry e cosa cambierà sostanzialmente nella vita della famiglia reale e dei suoi sudditi.