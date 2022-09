“Viso scavato e deperito”, Francesco Totti: neanche i fan lo riconoscono più | FOTO

Il famosissimo ex calciatore Francesco Totti è completamente irriconoscibile, dopo l’annuncio del divorzio ha iniziato ad affrontare un periodo particolarmente difficile. La foto che ne conferma la veridicità. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente e quali sono attualmente le sue condizioni mediche.

Come ben saprete il famoso annuncio inaspettato del divorzio ha scatenato un polverone inimmaginabile proprio perché nessuno dei fan della coppia si sarebbe mai potuto immaginare di ricevere una notizia di questo tipo. Da allora appunto ogni singolo riflettore ha continuato a puntare proprio sui due personaggi pubblici, i quali hanno però tentato in ogni modo di non far trapelare nulla mantenendo la propria privacy tale. Nonostante i loro sforzi però i chiacchiericci non sono tardati ad arrivare e la vicinanza del noto ex calciatore con la sua nuova fiamma Noemi non è di certo passata inosservata. Vi sono innumerevoli versioni riguardo al loro allontanamento.

Una di queste lo vede appunto come protagonista indiscusso del loro divorzio per via della presunta relazione con Noemi maturata proprio all’interno del matrimonio con la famosa conduttrice televisiva Ilary Blasi. Una versione ben differente da quest’ultima invece vede la coppia in crisi ormai da molti anni, non esclude un avvicinamento extraconiugale ma ne motiva il tutto.

Pare però che la realtà sia ben diversa da ciò che tutti in questi ultimi mesi stiamo apprendendo tramite appunto le persone vicine ai due diretti interessati. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa si nasconde dietro il silenzio del Pupo di Roma.

Francesco Totti irriconoscibile, il suo volto ne è la conferma: quali sono le sue attuali condizioni di salute

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza ala situazione che lega ancora la famosa ex coppia non è affatto delle migliori. Proprio per questo motivo infatti in molti hanno tentato di capire cosa effettivamente sia successo fra i due. Questo però ancora non ci è dato saperlo con certezza poiché sono i diretti interessati conoscono realmente la verità dei fatti accaduti. Possiamo però farvi notare un piccolo dettaglio che inizialmente è passato del tutto inosservato. Secondo quanto di vocifera i due prima dell’annuncio del divorzio hanno tentato di superare una crisi no poso preoccupante.

comunque dite tutto quello che volete ma io ci credo che sia stato in depressione e abbia sofferto molto per tutta questa storia, ora si spiega il viso scavato e deperito di qualche tempo fa…#totti pic.twitter.com/DkmaQxY1bc — giovannamengherlin (@Gossip14378601) September 11, 2022

La quale appunto ha spinto il noto ex calciatore in depressione. Su questo noi non possiamo esprimere nulla con certezza. I fan della coppia e soprattutto del Pupo però hanno notato una strana differenza nel prima e nel dopo. Un utente su twitter infatti ha espresso chiaramente il suo pensiero mostrando i chiari dettagli del suo volto sciupato. Pensiero che però, purtroppo, viene condiviso da molti.