Venezia: muore un sub trevigiano a causa di un malore

Questa mattina a Venezia, un sub si è sentito male ed è morto poco dopo l’entrata in acqua. Inutili i soccorsi.

Il dramma è avvenuto nella frazione di Cavallino Treporti e l’uomo di 66 anni ha lanciato l’allarme quando ha capito che qualcosa non andava.

Malore fatale per un sub a Venezia

Un 66enne trevigiano ha perso la vita questa mattina a largo di Cavallino Treporti, in seguito a un malore.

L’uomo era un appassionato sub e non era la prima volta che si avventurava in un’immersione, infatti con il suo gruppo era solito muoversi negli splendidi paesaggi naturali della zona.

Oggi era l’ennesima avventura con i suoi amici ma poco dopo essere entrato in acqua, ha capito che qualcosa non andava, infatti si stava sentendo male e ha capito che doveva fare subito qualcosa.

Ha avuto però la prontezza di avvisare i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare poiché il malore lo ha colpito in maniera troppo aggressiva senza lasciargli scampo.

La dinamica è abbastanza chiara, erano circa le 11.30 quando l’uomo si trovava a 10 miglia dalla costa.

Pino Viscuso era un ex impiegato e con il suo gruppo Sile Sub praticava quella che da sempre era una grande passione.

Non immaginava ovviamente che questa immersione sarebbe stata l’ultima della sua vita.

La Capitaneria di Porto sta indagando su questo decesso su cui si sono alcuni punti oscuri.

I soccorsi

Quando ha capito che si stava sentendo male, l’uomo è riemerso dall’acqua e ha subito avvisato i soccorsi, che sono giunti immediatamente sul posto ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Ora la Guardia Costiera sta lavorando per ricostruire la dinamica della morte del sub, sottoposto a diversi tentativi di rianimazione tramite il massaggio cardiaco.

Viscuso lascia la moglie e due figli. Molti sono stai i messaggi di affetto lasciati per lui sui social e tutta la comunità del paese in ci viveva, piange la sua scomparsa.

Tutti coloro che lo conoscevano si stringono al dolore dei familiari per una morte davvero assurda, di cui le cause sono ancora incerte.

Forse il 66enne è morto per un infarto ma si tratta solo di un’ipotesi e gli agenti stanno indagando per far luce sui dettagli ancora avvolti nel mistero.

Forse verrà disposta l’autopsia sulla salma ma ancora non si hanno conferme in merito.