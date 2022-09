“Va avanti da anni”, a corte non si parla d’altro: Kate Middleton ha il pallino per LUI ricchissimo

Kate Middleton nell’occhio del ciclone. La duchessa di Cambridge beccata con l’amante. Che scandalo alla corte inglese! Sudditi increduli.

Nuovo dramma direttamente da Londra: Kate Middleton fa sparlare il mondo. La moglie del principe William beccata con un personaggio. Lui è famosissimo.

Kate Middleton travolta dai media

Sposata da oltre dieci anni con il principe William, Kate Middleton è tra le nobildonne più amate del mondo. Componente principale della Royal Family, è riuscita con la sua dolcezza a conquistare il cuore dei sudditi inglesi e a raccogliere attorno a sé un esercito di fan che la sostiene da ogni angolo del pianeta.

Dal 2011 è in coppia con il rampollo inglese, il figlio di Carlo e della principessa Lady Diana, il duca di Cambridge, William. I due all’apparenza sembrano una coppia perfetta, si mostrano agli eventi pubblici e privati sempre sorridenti, mano nella mano, scambiandosi anche gesti affettuosi davanti alle persone e violando così il rigido e ferreo protocollo della Regina Elisabetta.

Eppure non tutto ciò che è oro, luccica. Kate e William sarebbero in crisi. La bella duchessa di Cambridge beccata insieme a lui. Ecco chi è il famoso “amante” di cui si sta parlando da giorni. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato dalla Middleton.

Chi è il famoso “amante” della duchessa

Sebbene Kate e William siano considerati una delle coppie più belle del Royal World, anche loro come tutti hanno vissuto degli alti e bassi ed è proprio recente la notizia secondo cui la bella duchessa avrebbe un amante. Il suo nome è Roger Federer.

Conosciuto in tutto il mondo, il famoso tennista svizzero avrebbe da tempo una relazione segreta con la duchessa di Cambridge. I due sono stati beccati più volte insieme a giocare a tennis, ad allenarsi ma anche a scambiare chiacchiere e risate.

Fa sapere una rivista francese:

“Lui è il suo idolo da sempre. Lei è cresciuta in sua presenza. Lui ha solo un anno più di lei, è famoso quanto lei e Kate aspira sola ad essere al suo fianco”.

Kate avrebbe un vero e proprio debole per il marito di Miroslava Vavrinec e molti credono che non sia un caso che la stessa duchessa abbia deciso di prendere parte ad un evento organizzato da Roger Federer per sostenere due associazioni, la “Action for children” e la “LTA Foundation”.

La duchessa di Cambridge sarà la madrina degli eventi e scenderà lei stessa in campo giocando anche a tennis. Pure Roger sembra essere particolarmente affezionato alla moglie di William e non vede l’ora di condividere del tempo con lei.

A partire dal 22 settembre, quindi tra pochissimi giorni, avrà inizio una competizione amichevole nel corso della quale si sfideranno sei giocatori europei contro sei giocatori internazionali. I soldi raccolti con la vendita dei biglietti saranno destinati a questi due enti di beneficenza che stanno particolarmente al cuore alla duchessa.

Come avrà reagito il principe William a questo scoop? Per il momento nessuna polemica o comunicazione da parte del rampollo inglese, ma siamo sicuri che la questione non si esaurirà in così breve tempo.

Intanto lui, negli stessi giorni in cui la duchessa di Cambridge sarà impegnata con Roger Federer, farà le valigie e volerà a New York. La ragione? Prendere parte ad una serie di eventi che riguardano il clima. Che sia una coincidenza che il viaggio del principe William avverrà in contemporanea agli eventi organizzati da Federer e dalla Middleton?