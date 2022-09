Tazze incrostate, il trucco dell’aspirina non lo conosce nessuno

Tazze incrostate? Come combattere le incrostazioni ostinate di caffè, latte o cioccolato che posso rimanere sulle tazze? Occorre pazienza, i giusti prodotti e soprattutto tanto olio di gomito per rimuovere i residui di sporco.

Una volta utilizzate le tazze per bere il latte, la cioccolata o il thè, se non lavate immediatamente, si incrostano talmente tanto che è sempre più difficile rimuoverle. Scopriamo come eliminare le incrostazioni dalle tazze, anche con metodi naturali, fai da te e green. Ecco il trucco dell’aspirina che non lo conosce nessuno.

SOS Tazze incrostate: una vera guerra!

Dopo aver fatto colazione o merenda le tazze del thè, caffè, latte o cioccolata rimangono sporche: il liquido rimanendo a contatto con l’aria secca e si formano le fastidiose incrostazioni. Una vera e propria guerra per rimuovere definitivamente le croste di sporcizia che si annidano sulle pareti o agli angoli della tazza. Oltre alle crosticine di residui di bevande, l’altro grande nemico è il cattivo odore.

Incrostazioni sulle tazze: come rimuoverle?

Prima di procedere con la disincrostazione della tazza è opportuno rimuovere i residui in eccesso che si possono annidare sul fondo o sugli angoli insidiosi. Basta munirsi di un fazzoletto di carta inumidirlo con acqua e aceto di vino per pulire in profondità il fondo e le pareti della tazza. Per eliminare i depositi di cioccolata o di latte intero occorre munirsi di una salvietta bagnata con una soluzione di acqua, limone e sale per eliminare i residui grassi.

Tazze incrostate: il metodo dell’aspirina

Ci sono diversi metodi naturali, green e fai da te che consentono di eliminare in un batter d’occhio le fastidiose incrostazioni ed i cattivi odori. Un metodo naturale e assolutamente green è quello di ricorrere all’aspirina o acido acetilsalicilico. La famosa compressa effervescente con vitamina C ed acido ascorbico può essere utilizzata per disincrostare le tazze che utilizziamo per bere il latte, caffè o cioccolata.

Come fare? Basta addizionare all’interno della tazza sporca e piena di croste un po’ di acqua e mezza aspirina, attendere che si scioglie la compressa e lasciare agire per circa 10/20 minuti, a seconda dell’intensità dello sporco. Una volta decorso il tempo, si strofini un panno imbevuto di acqua e limone e si rimuova completamente le crosticine. Si proceda a lavare le tazze con detergente dei piatti ed il gioco è fatto.