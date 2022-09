Pastiera napoletana, la ricetta originale di Cannavacciuolo: andrà a ruba

La pastiera napoletana è uno un tipico dolce della tradizione partenopea che in occasione della Pasqua in arrivo, viene preparato nelle case.

La pastiera napoletana ha conquistato il palato non solo dei napoletani, ma di tutti. È un dolce che non può mancare in tavola. La tradizione vuole che venga preparato per la Pasqua, poiché coincide con la primavera. Infatti, in altri tempi e pur essendo elaborata in maniera rudimentale, veniva allestita per celebrare il ritorno della stagione floreale. La storia di questo dolce ha un’origine remota. È legato a molte leggende, nessuna uguale all’altra. Una, forse la più antica, ci viene dalla costa. Una notte, le mogli dei pescatori hanno lasciato dei cestini con ricotta, marmellata, uova e fiori d’arancio in offerta al mare. Chiesero che i loro mariti tornassero sani e salvi dal viaggio. La mattina dopo, le donne, insieme ai loro uomini, trovarono in ogni cesto una torta: la famosa pastiera, l’unione di tutti gli ingredienti che avevano offerto. Non c’è famiglia napoletana che in occasione delle festività pasquali non si organizzi per preparare e anche regalare questo dolce tipico.

Pastiera napoletana

Impossibile resistere alla pastiera napoletana! La famiglie iniziano a prepararla già dal giovedì santo, al fine di averla pronta sulla tavola il sabato precedente la domenica della Resurrezione.

Chi non sa o non può prepararla, la trova con facilità in pasticceria, ma perché non fare delle prove prima e a maggior ragione con le indicazione di un grande chef come Cannavacciuolo? Di seguito la sua ricetta, quali ingredienti ci occorrono e come prepararla.

Ingredienti per 12 persone della Pastiera napoletana

300 g di grano cotto

200 ml di latte

1 cucchiaio di strutto ( oppure del burro)

la scorza di 1 limone biologico

la scorza di un’arancia biologica

Ingredienti procedimento alternativo

350 grammi di ricotta di bufala fresca ( in alternativa la ricotta vaccina)

300 grammi di zucchero

4 uova intere

3 tuorli

un pizzico di cannella in polvere

150 g di canditi, meglio se arancia e cedro, a cubetti

5 gocce di aroma di fiori d’arancio Pasta frolla

Ingredienti per la frolla

390 g di farina 00

55 g di farina di mandorle

135 g di zucchero a velo

75 g di uova

220 g di burro in pomata

1 stecca di vaniglia

2 g di sale naturale

Preparazione per la pasta frolla

Nello specifico chi è in possesso di una planetaria può utilizzarla, inserendo il gancio a foglia e versando nella ciotola il burro, la farina di mandorle, lo zucchero a velo, la vaniglia e il sale, e iniziando a mescolare per pochi secondi. Invece al posto della ciotola della planetaria, gli stessi ingredienti vanno versati in una ciotola per essere amalgamati in modo energico con le mani. Quindi passiamo ad inserire le uova uno per volta le uova, e la farina bianca setacciata per essere lavorata, fino a raggiungere una certa consistenza.

Alla fine della lavorazione avremo ottenuto una palla che andrà avvolta nella pellicola trasparente e infine posta nel frigo per qualche ora.

Preparazione ripieno

La prima preparazione della pastiera napoletana, prevede che vengano cotti a fuoco basso in una pentola gli ingredienti come si farebbe con una crema per circa 30 minuti, girando ogni tanto.

Una volta spento il fornello, vanno eliminate le bucce degli agrumi e conservato il composto a temperatura ambiente.

Nel procedimento alternativo vanno lavorati nella planetaria ( in alternativa con lo sbattitore elettrico gli ingredienti per poi unire i due composti oltre che i canditi e l’aroma di fiori d’arancio.

Quindi indipendentemente dalla lavorazione iniziale una volta pronti va inserita la pasta frolla nella tortiera, conservandone un po’, per poi inserire il composto preparato.

Quindi prendiamo ora la pasta frolla messa da parte e formiamo delle strisce che andranno intrecciate sulla torta. Infine mettiamo a cuocere per 1 ora circa, nel forno a 190°. Per sapere se la torta è pronta possiamo verificarne la cottura impiegando uno stecchino di legno.

Quando la pastiera napoletana è ormai cotta, va fatta raffreddare lasciandola in forno semi aperto a rassodare, per circa un’ora e mezza. Una volta del tutto fredda potrete estrarla con cautela e servirla.