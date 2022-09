Mestre: sparatoria al centro commerciale, panico e 2 feriti

Terribile avvenimento a Mestre, dove c’è stato l’assalto a un furgone portavalori e una sparatoria che ha provocato molti feriti al centro commerciale.

Siamo presso l’ex Auchan, che ora è un grande centro commerciale di nome Le Porte di Mestre e il bilancio è di due persone ferite.

Sparatoria a Mestre

Oggi presso il centro commerciale Le Porte di Mestre, si è verificata una sparatoria che ha causato due feriti ma per fortuna non ci sono stati morti.

Le persone ferite sono il bandito che ha iniziato l’assalto e una guardia giurata, presente nella struttura.

Una grande paura fra la folla che, essedo sabato mattina, affollava il centro commerciale per fare acquisti.

A un certo punti, un bandito ha iniziato una violenta sparatoria in cui due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Ci sono anche altri feriti ma in maniera più lieve e secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una delle persone gravi è proprio uno degli aggressori.

Questo è stato colpito da colpi d’arma da fuoco, la stessa ovviamente con cui ha seminato il panico nella struttura.

L’alta persona che ha riportato ferite importanti è un una guardia giurata di 59 anni e sul posto sono giunti i sanitari e i Carabinieri, per accertare quanto accaduto.

Ma per quale motivo si è verificato questo episodio di inaudita violenza che ha coinvolto diversi civili?

Stando alle prime informazioni, sembra che il malvivente volesse assalire un furgone portavalori, per questo motivo poi è iniziata la sparatoria.

Questo è entrato in azione mentre le guardie giurate stavano caricando sul furgone, del denaro prelevato dalla cassa del centro commerciale.

Panico al centro commerciale

È intervenuto in merito ai fatti il direttore del centro commerciale, che si è subito messo a disposizione degli agenti che stanno indagando, fornendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Da queste si riuscirà a capire la dinamica dell’assalto. Anche i giornalisti erano sul posto e a questi, il direttore ha comunicato di non essere presente e quindi di non poter descrivere la dinamica.

“Ci sono stati momenti di panico e tanta paura. sono corsa fuori dal centro commerciale e ho visto il portavalori e il vigilante che era sanguinante a terra. la gente correva ovunque, è stato terribile”

questo il commento di una persona che si trovava nel centro commerciale.

Sembra che il colpevole di tutto ciò sia un italiano con precedenti, che si è coperto con un berretto. Gli agenti lo hanno arrestato dopo un breve tentativo di fuga.

Per quanto riguarda il vigilante, si trova in ospedale, dove ha subito un’operazione per i colpi all’inguine ma le sue condizioni sono stabili e si riprenderà in pochi giorni.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, anche per capire se ci siamo altri coinvolti nell’assalto.