“Le ho trovate in auto”, Ilary Blasi: proprio lei ad averle lasciate lì | Salta fuori tutto

Salta fuori finalmente tutta la verità sulla separazione della conduttrice Ilary Blasi ed ovviamente sul motivo dell’allontanamento da Francesco Totti. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero fra i due e qual è stata il fattore dominante.

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare che appunto dell’allontanamento della nota ex coppia formata dal noto ex calciatore Francesco Totti e la famosa conduttrice televisiva. I due da allora hanno preferito mantenere il riserbo proprio per via del putiferio mediatico che la loro comunicazione ha generato. Oltre a questo però vi sono altri motivi per i quali i due infatti hanno preferito mantenere il silenzio. Uno di questi appunto è proprio per via di questioni strettamente legali, come appunto gli avvocati hanno consigliato ad entrambi.

Sembra infatti che nonostante tutto il noto ex calciatore voglia mantenere i rapporti con lei poiché non dimentica affatto tutto ciò che proprio al suo fianco ha costruito. Durante varie interviste inoltre ha più volte affermato che il suo affetto nei confronti della sua futura ex moglie non è affatto cessato ed anzi no cesserà mai poiché difficilmente si trova un amore così puro.

Al che molti hanno pensato subito alla sua vicinanza con Noemi affermando appunto che se così fosse non si sarebbe mai allontanato da lei. In realtà però la situazione è molto più complicata di come appare. Sembra appunto che la crisi matrimoniale fra i due sia iniziata molto tempo fa e che la prima a tradire sia stata proprio lei.

Ilary Blasi, tutta la verità a galla: lo scopre così

Per chi non lo sapesse inaspettatamente il noto ex calciatore ha deciso finalmente di raccontare al sua versione dei fatti che hanno suscitato tanto scalpore. Secondo quanto affermato durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il loro matrimonio ha vissuto una forte crisi nello scorso anno, crisi mai superata pienamente. Fin dall’anno precedente del ritiro di Francesco Totti i due hanno iniziato a riscontrare diversi problemi. Lui era demoralizzato e completamene distrutto emotivamente per via della sua decisone, nonostante questo però non ha ricevuto il supporto dall’unica persona che sapeva quali erano le sue condizioni reali, ovvero sua moglie.

Da allora sono iniziati gli alti e bassi proprio fino a quando Francesco ha scoperto i tradimenti di sua moglie. Da lì l’ex calciatore è caduto fortemente in depressione e solo dopo il sostegno di una semplice amica (Noemi, diventata poi qualcosa di più con il tempo) è riuscito a superare questa situazione. Inoltre il comportamento della sua futura ex moglie, sempre secondo quanto lui stesso ha affermato, non è stato corretto nei suoi confronti poiché lei stessa dopo aver trascorso del tempo con altri ha ingaggiato qualcuno per spiarlo inserendo cimici all’interno della sua macchina.