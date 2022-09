Ilary Blasi ingestibile, il bacio conferma tutto: lo scatto rompe il cuore di Totti

Ilary Blasi ha mandato un bacio a qualcuno di veramente speciale che non è Totti. Ecco la foto che lo conferma.

Ilary Blasi ha deciso di intraprendere una nuova vita dopo la separazione dal suo ex marito, il calciatore Francesco Totti e per farlo ha deciso di cominciare a diventare più attiva sui suoi profili social.

Infatti, da due mesi a questa parte, la conduttrice sembra essere diventata ingestibile su Instagram e sembra che abbia scoperto quanto è divertente l’uso di questo famosissimo social network.

Ilary Blasi e il bacio speciale

In questi mesi l’abbiamo vista documentare tutti i suoi viaggi e abbiamo potuto scoprire come nonostante la fine del matrimonio sta cercando di godersi la vita spostandosi da una parte all’altra.

Inoltre, la Blasi si è anche divertita a far pensare ai suoi followers di essersi ricoperta il corpo di tatuaggi per poi rivelare nelle storie Instagram successive che si trattava soltanto di un filtro.

Ed è grazie all’uso di questo social che abbiamo notato che Ilary si è recata nel saloon di parrucchieri della sua amica Alessia Solidani per cambiare il suo look e per tagliare le doppie punte e i capelli sfibrati.

In molti hanno pensato che la donna volesse dare un taglio netto al suo passato con un drastico cambiamento dei suoi capelli, dato che alcune persone vicino a lei avevano dichiarato che la conduttrice era intenzionata a cambiare il suo aspetto per non essere più paragonata alla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi.

Ma un cambiamento nella vita di Ilary potrebbe davvero arrivare, pare infatti, come dichiarato da alcuni suoi amici che la conduttrice non voglia apparire in tv prima della nuova edizione dell’Isola dei famosi che andrà in onda sulle reti Mediaset nel 2023 ma avrebbe in mente di riprendere gli studi.

Infatti, Ilary era iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione ma ha interrotto gli studi per prendersi cura della famiglia e per intraprendere la sua carriera televisiva e pare sia sempre più convinta di riprendere da dove aveva interrotto.

Nel frattempo, Francesco Totti, ha dichiarato attraverso le pagine del Corriere della Sera di essere stato lui la vittima di tradimento e non lui il colpevole come invece in molti avevano dichiarato.

Secondo l’uomo, Ilary lo avrebbe tradito con uno o più uomini che nulla hanno a che fare con il suo campo e questo avrebbe sancito la fine del loro rapporto che già da tempo non andava per il meglio.

Il gesto della conduttrice spezza il cuore a tutti… quel bacio la dice lunga

Da parte della conduttrice non c’è stata ancora nessuna replica, ma potrebbe non tardare ad arrivare anche se Totti ha dichiarato che anche se ci fosse, non tornerà più sull’argomento.

Al momento Ilary si è mostrata in delle ultime storie di Instagram all’Hotel de Russie, una prestigiosa struttura di Roma cinque stelle lusso e durante la sua permanenza ha mandato un bacio a qualcuno per lei veramente speciale.

La conduttrice, mostrando il bellissimo giardino dell’hotel in cui è stata ospite, ha pubblicato sempre nelle storie del suo tanto amato social, una foto in cui si è ritratta mentre manda un bacio molto speciale.

Questo è rivolto ai suoi followers che in queste settimana l’hanno sostenuta riempiendola di commenti e la donna sembra aver voluto ringraziare tutti quanti per il sostegno mostrandosi in forma e mandando loro un bacio virtuale.

Il gesto avrebbe potuto rompere il cuore di Totti, che come ha dichiarato ha cercato in tutti i modi di tenere in piedi la famiglia proponendo alla Blasi di vivere sotto lo stesso tetto per non far fare avanti e indietro i suoi figli.

La donna però, sembra non aver voluto sentire ragioni e sembra, secondo alcune fonti, intenzionata a volersi trasferire a Milano assieme alla sua figlia più piccola Isabel.