Ilary Blasi, clamoroso cambio di look: pesante sgarbo a Noemi | Umiliata così

Ilary Blasi ha deciso di stravolgere il suo look facendo un dispetto alla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi. Ecco la foto del nuovo aspetto della conduttrice.

Ilary Blasi è stata la donna più chiacchierata dell’estate e non solo per via della sua separazione da Francesco Totti ma anche per essere stata una delle conduttrici più attive sui social.

Infatti dopo il comunicato della fine del matrimonio con l’ex calciatore la donna ha cominciato ad utilizzare in modo molto attivo i suoi profili social cosa che faceva di rado nei mesi precedenti.

Ilary Blasi e il nuovo look

Grazie alla sua nuova voglia di mostrarsi e di interagire con i suoi followers abbiamo potuto notare che la presentatrice ha voluto non pensare a quello che le era accaduto godendosi l’estate andando in viaggio da una parte all’altra del mondo.

Inizialmente è stata in Tanzania con i suoi figli e con sua sorella per poi andare sulle Dolomiti e poi nelle Marche dove ha riabbracciato la sua amatissima Nonna Marcella per poi passare una vacanza in Croazia con la sua figlia minore Isabel prima dell’inizio della scuola di quest’ultima.

Ma se per due mesi interi nessuno dei due ha parlato dei motivi che hanno spinto la coppia a separarsi, nelle ultime ore Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera dove ha dichiarato che non è stato lui a tradire ma bensì Ilary Blasi.

Secondo l’ex capitano dell’AS Roma, la donna avrebbe commesso atti fedifraghi con più di un uomo e l’avrebbe scoperto dopo aver visto dei messaggi sul suo cellulare e nonostante avrebbe fatto di tutto per mantenere in piedi la loro famiglia, non sono più riusciti a sopportare la situazione.

Sarebbe questo, quindi, il motivo per cui in seguito al gesto di Ilary, Francesco Totti ha cominciato a frequentare Noemi Bocchi, sua nuova fiamma che dal momento in cui è apparsa sui giornali tutti quanti hanno paragonato alla presentatrice dell’Isola dei famosi.

Proprio per via di questa somiglianza, alcune fonti vicino alla conduttrice, avevano rivelato che la donna avesse intenzione di cambiare e stravolgere completamente il suo look in modo da non essere più paragonata al nuovo interesse amoroso di suo marito.

Così, Ilary ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia di Michelle Hunziker e sua grande amica Alessia Solidani che secondo le parole di Totti si sarebbe intromessa nel loro rapporto per far conoscere alla presentatrice l’uomo con cui Ilary l’ha tradito.

Il cambiamento della presentatrice

La conduttrice aveva già oscurato il suo colore dopo essere tornata dal viaggio a Zanzibar ma adesso ha deciso di tagliarli facendo in modo che tutte le doppie punte e i capelli sfibrati venissero eliminati ma senza rinunciare alla sua lunga chioma.

Quindi nessun cambiamento estremo come invece in molti avevano dichiarato che la donna volesse fare ma soltanto un rinnovamento delle radici e del colore rimanendo fedele alla sua chioma color platino.

La trasformazione di Ilary però potrebbe avvenire in un altro modo. Sebbene non ha deciso di cambiare i suoi capelli, qualcosa potrebbe accadere alla sua formazione in quanto dopo la separazione sembra essere sempre più convinta di tornare all’Università.

La Blasi, prima di giungere all’altare con Totti era iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione ma per via della gravidanza e del matrimonio decise di interrompere gli studi.

A detta di molti suoi amici, sembra che la conduttrice sia molto intenzionata a finire il percorso intrapreso quasi vent’anni fa e in questo modo non solo si riappiopperebbe di qualcosa che ha rinunciato per la famiglia ma sarebbe anche un modo per ritrovare se stessa e riprendere in mano la sua vita.

La decisione coinciderebbe anche con il fatto di non voler apparire in tv se non soltanto nel 2023 quando verrà messa in onda la nuova edizione dell’Isola dei famosi.