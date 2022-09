“Ha fatto male…”, Chanel Totti ne parla per la primissima volta: è stato un dolore insopportabile

By

Chanel Totti ha parlato di una questione molto delicata. Ecco la rivelazione della giovane figlia del calciatore.

Durante il trambusto della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i due ex coniugi hanno chiesto ai giornalisti di non coinvolgere i loro figli e di tutelarli da tutto quello che i mass media possono dire.

Però, uno dei loro figli proprio dopo la loro separazione ha cominciato ad avere un grande numero di followers su Tik Tok diventando un vero e proprio Tik Toker e rivelando molte cose tramite i suoi video e le dirette dove interagisce con i suoi fan.

Chanel Totti commenta l’accaduto

Stiamo parlando di Chanel Totti, secondogenita dell’ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei famosi che sta spopolando sul famoso social network diventando sempre più popolare.

La ragazza, classe 2007, dopo la separazione dei suoi genitori sembra essere più propensa ad essere vicino a sua madre dato che ha passato con lei molto tempo in vacanza mentre poco tempo con suo padre.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni la ragazza avrebbe preferito passare del tempo con le sue amiche andando a vivere per un breve tempo prima dell’inizio del nuovo anno scolastico con loro in una casa totalmente diversa da quella in cui c’è Totti.

Queste però, sono solo supposizioni dato che qualche settimana fa, la ragazza in diretta aveva svelato che uno dei gatti Sphynx di casa Totti, Alfio, era sparito da ore e si è trovato solo successivamente.

Grazie alla diretta di Chanel e alla preoccupazione dei fan, il gattino è stato ritrovato e la stessa Ilary Blasi ha annunciato sui suoi social il ritorno a casa dell’amatissimo felino ringraziando tutti quelli che si sono preoccupati e che hanno collaborato al suo ritrovamento.

In molti considerano Chanel la futura Aurora Ramazzotti, che presto diventerà madre, in quando molto spigliata davanti l’obiettivo del suo cellulare e quindi secondo alcuni utenti potrebbe benissimo seguire le orme di sua madre, come la Ramazzotti ha fatto seguendo quelle di Michelle Hunziker.

Chanel nel corso di questi giorni ha pubblicato alcuni video con delle frasi che alcuni hanno indirizzato a suo padre e alla sua nuova presunta compagna Noemi Bocchi, ma ovviamente non sappiamo se effettivamente siano indirizzati a loro o se sono solo video con frasi di canzoni prese e messe solo casualmente.

Altri invece, sono convinti che questi video siano rivolti ad un ragazzo con cui si è lasciata da poco e che quindi tutti i contenuti nel suo profilo siano riferiti a lui e non alla questione famigliare.

Il commento alla rivelazione

La giovane Totti in un’ultima diretta si è dichiarata schifata dopo aver letto una notizia e non è riuscita ad esprimersi se non con molto sdegno dopo che un fan gli ha rivelato tutta la verità.

Parlando di piercing un suo followers gli ha rivelato di averne uno sulla lingua dichiarando di aver sentito del male e proprio per questo Chanel si è immaginato cosa potesse accadere se lei si sottoponesse a questo tipo di pratica.

“Io ce l’ho alla lingua. Ha fatto male. T’immagini tutta la lingua gonfia?”

Con queste parole la Totti ha chiesto ad una sua amica di immaginarla con le conseguenze del piercing e la sua compagna di stanza ha commentato con un “Che Schifo” rimanendo impressionata per l’immagine realizzata nella sua mente.

Successivamente, Chanel nella diretta ha parlato di macchine immaginando quale sarebbe la più adatta a lei quando compirà 18 anni, ma per ora è ancora presto dato che per quel traguardo la ragazza dovrà aspettarne altri tre.

Riguardo il rapporto tra suo padre e sua madre non ha fatto nessun riferimento, ma ha preferito parlare del suo futuro piuttosto che di quello che sta vivendo nel presente.