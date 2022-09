“È stata lei a tradirmi”, clamoroso: finalmente parla Totti | Spunta fuori l’amante di Ilary

Dopo due mesi dall’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti ha rotto il silenzio rivelando il motivo per cui ha deciso di mettere fine al matrimonio con la conduttrice.

Lo scorso 11 luglio tutti quanti abbiamo appreso la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo alcune indiscrezioni che furono smentite da parti di entrambe agli inizi degli anni.

Dopo la messa in onda della sedicesima edizione de L’isola dei famosi, sia la conduttrice che l’ex capitano della Roma hanno annunciato in due comunicati differenti la fine del loro matrimonio lasciando tutti quanti senza parole.

Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi

Per tutta l’estate sono cominciate ad essere pubblicate ipotesi e indiscrezioni sul motivo per cui i due sono arrivati a questa decisione e la maggior parte dei magazine avevano accusato Totti di tradimento nei confronti di Ilary con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

A smentire questa notizia era stato inizialmente il suo amico fraterno Alex Nuccetelli che durante la trasmissione Estate in Diretta aveva affermato che Totti avrebbe fatto di tutto per mantenere in piedi la relazione e che dopo essere stato accusato di tradimento prima o poi avrebbe parlato.

E infatti così è accaduto, perché dopo un’intera estate fatta di supposizioni, chiacchiericci e indiscrezioni mai confermate, finalmente, una delle due parti ha deciso di dire la sua chiarendo quali sono le motivazioni che hanno portato alla separazione di una delle coppie più amate dello spettacolo.

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Francesco Totti ha sottolineato che non è stato lui il primo a commettere atti fedifraghi nel suo matrimonio e ha ammesso che con Noemi Bocchi le cose vanno avanti già da un po’ di tempo.

L’ex calciatore ha deciso di parlare una volta per tutte per poi tacere per tutelare i suoi figli anche se quello che ha ammesso gli verrà replicato. Sulle pagine del giornale Totti rivela di aver avuto con Ilary degli alti e bassi e che la sua sofferenza è nata a partire dal 2016 quando ha appreso che sarebbe stato il suo penultimo anno da calciatore.

In quel periodo, come lui stesso ammette era fragile e aveva bisogno di riferimenti ma a detta sua Ilary non aveva capito questa esigenza e dopo la morte di suo padre e la pandemia le cose sono peggiorate.

La confessione dell’ex calciatore

Totti ringrazia i suoi figli per essergli stati accanto mentre accusa Ilary di non esserci stata quando ne aveva più bisogno per poi avere una crisi definitiva nella primavera del 2021 e a settembre dello scorso anno ha scoperto dei messaggi particolari sul telefono della moglie.

Totti ha anche affermato che in tutti questi anni non aveva mai visto il cellulare di Ilary né lei il suo ma alcune voci lo hanno spinto a verificare se quello che gli stavano dicendo fosse vero.

“È stata lei a tradirmi.mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. La terza persona era “Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”, mentre l’altro “è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”

L’ex calciatore ha continuato dicendo di aver preferito tenersi tutto per sé senza dire nulla per non mandare per aria il matrimonio e non sfasciare la famiglia ma ad un certo punto nessuno dei due ce l’ha fatta più e Ilary sembrava essersi stufata.

Inoltre rivela di aver desiderato fare un comunicato firmato da entrambe ma la conduttrice ha preferito farne due separati in quanto aveva negato la separazione in tv qualche mese prima, giustificando le sue parole dicendo che lei aveva cercato di salvare il rapporto e non lui.

Infine Totti ha confessato di aver cercato di trovare una soluzione pacifica senza finire in tribunale ma pare che la Blasi non ha voluto sentire ragioni e non ha accettato neanche la proposta di condividere la casa per non far fare avanti e indietro ai loro figli.

Anzi, stando alle parole di Totti, la vacanza in Tanzania gliel’avrebbe pagata lui e la conduttrice assieme a suo padre sarebbe andata a svuotare la cassetta di sicurezza pieni di Rolex del calciatore per un dispetto, in quanto, Francesco non vuole pensare che l’abbia fatto per soldi.

Infine con molto rammarico dichiara che sicuramente finiranno in tribunale e che la storia con Noemi Bocchi ha avuto inizio da Capodanno ma i due si frequentavano in amicizia già da qualche tempo.

Adesso tutti quanti si aspettano una risposta da Ilary Blasi dato che Totti ha rotto il silenzio e quindi la conduttrice potrà dire la sua riguardo le parole del suo, ormai, ex marito.