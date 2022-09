“È lei? Non è possibile”, Maria De Filippi senza un filo di trucco: irriconoscibile | FOTO

By

Maria De Filippi, uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo. La vediamo tutti giorni nel suo dating show, Uomini e Donne. La conduttrice è sempre in ottima forma, ma l’avete mai vista senza trucco e luci? E’ irriconoscibile.

Sicuramente chi lavora davanti le telecamere, come nel caso di Maria De Filippi, deve apparire sempre in forma smagliante e impeccabile. Ma avete mai visto la conduttrice di Uomini e Donne nella vita normale? L’immagine di lei senza trucco e senza luci puntate ha fatto il giro del web in pochissimo tempo: vediamola.

Maria De Filippi senza trucco e luci | L’incredibile cambiamento

Come abbiamo già detto, chi lavora nel mondo della televisione deve avere sempre un aspetto perfetto e impeccabile. L’acconciatura, il make up, il vestito, deve essere tutto curato nei minimi dettagli. Anche Maria De Filippi è sottoposta a questo tipo di “regolamento”.

Ma bisogna dire che la moglie di Maurizio Costanzo, nonostante la sua incredibile popolarità, sfoggia degli outfit sempre molto casual, principalmente per i suoi due storici programmi, Amici e Uomini e Donne. Invece, a C’è Posta per te la vediamo con abiti classici ed eleganti.

Lei è considerata la regina della televisione italiana, le sue trasmissioni raccolgono sempre tantissimi ascolti. Maria De Filippi, è un personaggio quasi intoccabile, ma nelle scorse ore alcuni utenti hanno commentato il suo look acqua e sapone in modo sgradevole. E’ apparsa in uno scatto social totalmente al naturale: scopriamo di più.

Maria De Filippi al naturale, lo scatto è virale | FOTO

Nelle scorse ore, in pochissimo tempo è divenuta virale una foto di Maria De Filippi al naturale, completamente senza trucco, filtri o luci. Si tratta di uno scatto che mostra la conduttrice in maniera molto diversa da come siamo abituati a vederla.

È lei? Non è possibile dai… pic.twitter.com/s7iK30km53 — Ginevra (@Ginevracasalin) May 23, 2022

Senza dubbio gli anni passano anche per la moglie di Maurizio Costanzo e dall’immagine possiamo notare qualche ruga in più sul suo volto. Un utente su Twitter ha fatto fatica a riconoscerla, infatti, ha scritto: “È lei? Non è possibile”.

Sicuramente qualche segno del tempo c’è sul suo viso, ma è comunque una donna bellissima. Bisogna precisare che lei non è mai ricorsa a nessun ritocchino a 60 anni. La sua è una bellezza tutta naturale, infatti, i suoi fan la amano anche con le sue piccole e bellissime imperfezioni.