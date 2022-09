Crostata di fragole, impossibile resistere: una squisitezza unica | Gustosissima

By

La crostata di fragole è perfetta in ogni occasione, ideale per una merenda gustosa e di sicuro effetto alla fine di una cena con gli amici. Non ne resterà neanche un pezzettino!

Nessuno sa resistere ad un classico: la crostata di fragole!

Crostata di fragole dello chef Damiano Carrara

Per quanto sia un classico, la crostata di fragole può sempre riservare delle sorprese se preparata dalle mani esperte di uno chef come Damiano Carrara. È il caso della ricetta che segue, una delizia a cui non si può rinunciare.

Ingredienti per la frolla di mandorle

110 grammi di burro

110 grammi zucchero semolato

un grammo di sale

1 bacca di vaniglia

1 uovo

70 grammi di farina di mandorla

250 grammi di farina (composta da 140 grammi di farina di riso e 90 grammi di amido di mais)

Ingredienti per la crema pasticcera

300 ml di latte

200 grammi di panna

150 grammi di zucchero

1 bacca di vaniglia

80 grammi del tuorlo di uovo

25 grammi di amido di mais

20 grammi di amido di riso

Ingredienti per il frangipane

95 grammi di burro

la buccia di 1 arancia grattugiata fine

1 grammo di sale fino

95 grammi di zucchero di canna

95 grammi di uova intere

140 grammi di farina di mandorla

185 grammi di crema pasticcera

Preparazione

Iniziamo la preparazione della Crostata di fragole partendo dalla preparazione della crema. In una ciotola mettiamo 150 grammi di zucchero e 4 tuorli di uovo che mescoleremo con una frusta, fino a fare amalgamare bene gli ingredienti.

Sempre mescolando bene con la frusta nella ciotola uniamo 25 grammi di amido di mais e 20 grammi di amido di riso, facendo amalgamare bene tutti gli ingredienti fino a che tutto diventa un composto liscio, quindi mettiamo da parte.

Ora in un pentolino versiamo 300 grammi di latte 300 grammi di panna e una o due bacche di vaniglia. Poi appena si sfiora il bollore stemperiamo gli ingredienti, versandone un po’ sui tuorli nella ciotola, e agitiamo piano piano con la con la frusta, e facciamo amalgamare bene il tutto Quindi riversiamo il tutto nel nel pentolino e continuiamo ad amalgamare sul fuoco mescolando con forza, fino a che di nuovo il composto non sfiora il bollore. A questo punto è pronto e versiamo su una teglia rivestita con della pellicola e chiudiamo a fazzoletto per far raffreddare bene. Preparazione della frolla Ora prepariamo la frolla inserendo in una planetaria 110 grammi di burro e 110 grammi di zucchero e 1 grammo di sale. Con la planetaria si impasta il tutto, quindi si aggiunge un uovo intero, la vaniglia. In una ciotola si mescolano bene con una frusta, 250 grammi di farina e 70 grammi di farina di mandorle. Quando le farine sono ben amalgamate si uniscono al resto del composto nella planetaria.

Una volta che il composto si è ben amalgamato lo si toglie dalla planetaria e, si stende la frolla con un mattarello tra due fogli di carta da forno, fino a farne una sfoglia alta a 3,5 cm e la si lascia riposare 30 minuti in frigorifero.

Una volta raffreddata bisogna foderare lo stampo apribile con un cerchio di carta da forno, e si imburra il contorno dello stampo. Sempre con lo stampo facciamo un disco della frolla più ampio del disco stesso.

Quindi adagiamo il disco nello stampo assemblato e iniziamo a far aderire la frolla, tagliando la parte in eccesso con un coltello.

Preparazione frangipane

Siamo pronti per la preparazione de frangipane, montando in una planetaria 95 grammi di burro, 95 grammi di zucchero di canna e la buccia di un’arancia grattugiata, e 1 grammo di sale.

Uno alla volta aggiungiamo due uova e senza fermare la planetaria uniamo i 140 grammi di farina di mandorle, dopo aver amalgamato gli ingredienti fermiamo e, mano usando una spatola aggiungiamo 185 grammi di crema pasticciera. Inseriamo con una sac a poche la metà della crema e versiamo nello stampo rivestito.

Aiutandoci con un cucchiaio livelliamo bene la crema e mettiamo a cuocere in forno ventilato a 180° per circa 35 minuti.

Una volta fatta freddare la torta, spatolare il resto della crema rimasta e iniziamo a inserire sulla superficie le fragole a raggiera.