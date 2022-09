Cristina Del Basso, dopo il GF ha fatto fortuna: è la moglie di un pezzo grossissimo

Cristina Del Basso è stata la protagonista indiscussa della nona edizione del Grande Fratello, la sua vita ad oggi è completamente cambiata. L’ex gieffina è veramente irriconoscibile: scopriamo di più.

Il pubblico di Canale 5 non si è ancora dimenticato di Cristina Del Basso, ex gieffina della nona edizione del Grande Fratello. In molti vogliono sapere che fine abbia fatto dopo tutti questi anni di silenzio. Per tantissimo tempo ha fatto impazzire il pubblico con la sua bellezza sconvolgente: scopriamo com’è diventata oggi.

Cristina Del Basso al Grande Fratello

Vi ricordate di Cristina Del Basso? La showgirl che divenne famosa nel 2009 per la sua partecipazione al Grande Fratello 9. Quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva 21 anni ed era una studentessa.

Decise di entrare nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi perché pensava che le regole del Grande Fratello avrebbero potuto aiutarla con il suo carattere ribelle. Non era proprio sconosciuta al mondo dello spettacolo, dato che tempo prima arrivò in finale alle selezioni delle veline di Striscia la notizia ed è stata anche una corteggiatrice di Uomini e Donne.

Con il suo fisico mozzafiato conquistò tutti, il suo corpo da urlo non passò di certo inosservato. Cristina Del Basso rimase nella casa del Grande Fratello fino all’ultimo ed arrivò terza. Ma che fine ha fatto? scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto Cristina Del Basso? Tutta la verità

Dopo la sua partecipazione alla nona edizione del Grande Fratello Cristina Del Basso è apparsa diverse volte nei salotti televisivi più importanti, per poi scomparire per molto tempo dal piccolo schermo. Ma ha recitato anche in molte serie tv come nella sesta stagione di Un medico in famiglia 7, A Natale mi sposo e I soliti idioti.

Inoltre, ha posato per note riviste come Playboy e Panorama. Oggi Cristina Del Basso è una mamma single e dedica tutto il suo tempo e il suo amore al piccolo Riccardo, nato dalla storia con Gianluca Colombo Ferioli, importantissimo imprenditore in Italia. Purtroppo, non abbiamo tante informazioni sull’ attuale vita privata dell’ex giefifna, dato che è scomparsa completamente dalle scene del mondo dello spettacolo.

Il suo profilo Instagram è pure privato anche se è seguito da quasi 70 mila persone. Ma impossibile dimenticare le sue curve da urlo, infatti, i suoi scatti fanno impazzire ogni volta milioni di utenti, ancora oggi è una bellissima donna.