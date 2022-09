Bianca Guaccero la conosciamo tutti, ma sapevi che fosse lui il fratello? Bellissimo

Il fratello maggiore di Bianca Guaccero è davvero molto bello e ricco. Scopri con noi perché e di chi si tratta, con tanto di foto.

Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivio nella conduzione di Detto Fatto in Rai.

Chi è Bianca Guaccero

L’attrice e conduttrice italiana Bianca Guaccero, entra quotidianamente nelle case degli italiani grazie al piccolo schermo. La conduttrice, infatti, è al timone di Detto Fatto, il programma contenitore in onda ogni primo pomeriggio su Rai 2. Bianca Guaccero tiene compagnia agli spettatori accompagnandosi a diverse altre figure, professionali e non, come ad esempio la Style Coach Carla Gozzi.

Classe 1981, Bianca Guaccero è nata a Bitonto. La conduttrice, per cause di forza maggiore, ha dovuto salutare il programma per qualche tempo a causa della sua positività al covid. Nella puntata di mercoledì 27 aprile, però, dovrebbe fare il suo ritorno perché finalmente negativa. E’ la seconda volta che la Guaccero contrae il virus.

Chi è il fratello Domenico

Domenico Guaccero è nato a Bitonto, in provincia di Bari, proprio come la sorella, nel 1978. L’uomo 44 enne, a differenza della sorella non ha scelto la carriera televisiva. Il suo mestiere, infatti, è legato all’informatica, con specializzazione in videogiochi di cui ne è sviluppatore professionista.

Proprio a causa della sua professione, Domenico non vive in Italia ma all’estero ed è assente dai social. Nello specifico, il fratello di Bianca Guaccero vive ad Helsinki. Nel 2018 ha sposato Sarah, una grafica originaria anche lei dello stesso paese pugliese.

Bianca ha descritto Domenico come un uomo molto timido e riservato. Una timidezza ed una riservatezza che, però, non gli hanno impedito di inviare un videomessaggio trasmesso in tv, in cui esprimeva tutto il suo affetto e la sua stima per la sorella.

Il messaggio per Bianca è stato talmente tanto inaspettato che non è riuscita a nascondere la commozione visibile per le parole del fratello.

Nel video, Domenico ha ricordato dei momenti dell’infanzia vissuti con la sorella Bianca e l’ha ringraziata per averle regalato una nipotina. Bianca, per contro, ha raccontato di sentire molto la mancanza del fratello poiché, a causa del lavoro di lui, può vederlo soltanto un paio di volte l’anno. Un lavoro che, però, ha consentito al fratello di affermarsi in un campo professionale che amava e di avere anche una buona posizione economica.