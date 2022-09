Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da anni la vediamo in televisione e il pubblico la segue con moltissimo affetto. Ma avete mai visto sua sorella? E’ davvero bellissima, si chiama Cristina: conosciamola meglio.

Della carriera televisiva di Antonella Clerici sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Ad esempio, lo sapevate che ha una sorella minore di nome Cristina? Quest’ultima ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua incredibile bellezza: scopriamo di più sulla sorella della famosa conduttrice.

La sorella di Antonella Clerici | Una bellezza incredibile

Classe 1963, nata Legnano il 6 dicembre, Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive italiane più note e apprezzate di sempre. Conosciutissima per la sua conduzione dello storico programma di Cucina su Rai 1, La prova del cuoco.

Da lì il suo successo è stato inevitabile. Antonella è una donna carismatica, solare e meravigliosa ed è impossibile non amarla, infatti, il pubblico ogni volta impazzisce per lei. La sua è una carriera costellata di grandi successi, infatti, è stata al timone di trasmissioni importantissime e note come Il Festival di Sanremo 2005 e anche 2010, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Sanremo Young, lo Zecchino d’Oro nel 2019 e The Voice Senior.

Non tutti sanno che Antonella Clerici ha una sorella più piccola di lei, di nome Cristina. Quest’ultima non è conosciuta al mondo dello spettacolo ma è uno splendore, impossibile non rimanere affascinati da lei: scopriamo di più.

Chi è Cristina Clerici: vita privata e carriera

Cristina e Antonella sono davvero molto legate. Come saprete una fa la conduttrice televisiva e la prima è una psicologa totalmente sconosciuta al mondo dello spettacolo. Le due sorelle si vogliono un forte bene, nonostante si passino circa quattro anni di differenza d’età.

Da quando è venuta a mancare la loro mamma, sono diventate ancora più affiatate e unite. Lo ha raccontato proprio la nota conduttrice durante un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show:

“Lei è lA MIA CONFIDENTE, È ANCHE LA MIA PRIMA CRITICA, MIA SORELLA È UN PO’ LA MIA COSCIENZA! SIAMO UNA FAMIGLIA UNITA E FORTE.”

Antonella e Cristina non abitano vicine, ma durante la giornata cercano di rimanere in contatto il più possibile, infatti, si sentono telefonicamente almeno due volte al giorno. La sorella della presentatrice non ha figli, ma è davvero legata a sua nipote, la piccola Maelle.