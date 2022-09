Alberto Matano prima della fama, a 20 anni faceva impazzire chiunque | FOTO

By

Tutti conosciamo Alberto Matano l’ex giornalista del Tg1 e conduttore di Rai 1 della “Vita in Diretta. Milioni di telespettatori si sono affezionati a lui e moltissime persone vogliono scoprire di più sulla sua vita privata.

Alberto Matano, uno dei volti più amati e conosciuti del piccolo schermo. Con la sua eleganza e gentilezza ha conquistato il pubblico di Rai 1 in pochissimo tempo e molti vogliono sapere di più sulla sua vita privata. Ad esempio, lo avete mai visto da giovanissimo? Era molto affascinante, una bellezza incredibile: vediamolo.

Alberto Matano, gli inizi della sua carriera

Albero Matano non è affatto sconosciuto al mondo del giornalismo italiano, dal 2020, infatti, è al timone de “La vita in diretta“ ed è anche capo autore della nota trasmissione di intrattenimento.

Nel corso degli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione per aver parlato di un episodio terribile della sua vita, ovvero che di essere stato vittima di omofobia quando era giovane. Sappiamo che è fidanzato con un uomo misterioso che ancora non è uscito allo scoperto.

Alberto Matano è un uomo molto riservato, ma sapete come ha iniziato a lavorare in televisione? Dopo aver conseguita una laurea in giurisprudenza, comincia a collaborare con Ansa nel 1998.

Il suo primo esordio con la Rai avviene quando iniziando a lavorare per il Giornale Radio 3 e negli anni successivi diventa giornalista parlamentare ASP. Da quel momento non ha più smesso di far parte della grande famiglia della Rai.

La sua è una carriera costellata da grandi successi, che ha ottenuto grazie alla sua passione, professionalità e dedizione per il suo lavoro, proprio per questo i telespettatori lo amano. Ma avete mai visto una foto del conduttore da giovanissimo? Rimarrete di stucco: vediamola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Alberto Matano da giovane | FOTO

Alberto Matano, classe 1972, è un giornalista, autore e conduttore televisivo italiano. Lui ha conquistato il cuore del pubblico di Rai 1 grazie al suo incredibile fascino ma è anche merito della sua professionalità e passione di sempre.

Dalle foto che circolano in rete, siamo riusciti a scoprire com’era il conduttore da giovanissimo. Nell’immagine seguente lo vediamo proprio agli inizi della sua carriera. Nel corso della sua carriera è cambiato tantissimo, addirittura non portava nemmeno la barba. Ma Alberto è sempre stato un uomo bellissimo e affascinante, impossibile non amarlo.