“William ci ha avvisato”, l’addio alla regina annunciato mesi fa: nessuno se n’è accorto

Il principe William commuove il mondo. L’indimenticabile momento per i sudditi rimarrà per sempre nella storia del Regno Unito. Il dolce saluto del rampollo inglese fa stringere il cuore.

Il marito di Kate Middleton fa sciogliere di dolcezza i sudditi del Regno Unito: il dolce saluto alla nonna Elisabetta è un colpo al cuore.

Il principe William emoziona il Regno Unito: aveva anticipato tutto mesi fa

Il principe William torna ad attirare l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali. Del marito di Kate Middleton si parla quotidianamente, non solo per i suoi impegni ufficiali e di corte, ma anche per la sua vita privata.

Come sappiamo, la regina Elisabetta ci ha lasciato l’8 settembre. Annuncio che ha spezzato il cuore dei sudditi ma non solo, del mondo intero.

Il principe William, soprattutto a seguito del terribile incidente che ha strappato prematuramente alla vita Lady Diana, è cresciuto con la sua adorata nonna, la Regina Elisabetta, che è stata per lui una seconda mamma.

Nelle ultime ore, sui social ha iniziato a girare un video davvero emozionante che ha fatto sciogliere di dolcezza il cuore di tutti e che testimonierebbe come lui e tutta la famiglia inglese fossero al corrente del fatto che la nonna sarebbe passata a miglior vita da un momento all’altro. Ecco il commovente video che fa stringere il cuore dei sudditi.

Il dolce saluto del principe per la sua nonnina: quella frase conferma tutto

Il principe William è un tenerone e lo ha dimostrato con un dolcissimo saluto alla Regina Elisabetta che ha commosso il mondo. Questo momento rimarrà per sempre nella mente e nel cuore dei sudditi.

Oggi vogliamo parlare del meraviglioso rapporto che il rampollo di casa Windsor ha con la sua adorata nonna, la Regina Elisabetta.

Ebbene, William, ci ha spifferato che la regina stesse male proprio qualche mese fa. Quanto meno, questo è ciò di cui i sudditi sono convinti.

Nel filmato in questione, infatti, si vede il marito di Kate Middleton prendere parte ad un evento pubblico al quale è presente anche la sovrana. Il figlio di Lady Diana si congeda dalla sua adorata nonna salutandola affettuosamente con un informale:

“Bye Gran”.

L’espressione tradotta vuol dire “Addio nonnina”, appellativo del tutto inusuale per i nipoti della regina. Infatti, veniva chiamata da chiunque “Sua maestà”. Questa frase, ad oggi, fa riflettere molto… William non avrebbe mai ‘infranto’ il protocollo reale per un semplice saluto prima di tornare a casa.

Evidentemente, la paura di perderla da un momento all’altra era talmente forte che ha preferito dedicarle un ultimo dolcissimo saluto prima di lasciarla. Probabilmente, per dimostrarle tutto l’affetto che nutre nei suoi confronti.

Il filmato ha fatto il giro del mondo e ha fatto parlare tutti. Il gesto, o meglio l’espressione utilizzata dal principe William per rivolgersi alla sua nonna, è davvero dolcissima. Si vedeva proprio che tra i due il rapporto fosse straordinario.

William e la Regina Elisabetta sono sempre stati uniti e non è un caso che il duca, insieme alla moglie e ai figli, abbia deciso di trasferirsi ad Adelaide Cottage, a poca distanza dal castello di Windsor che è diventato la dimora ufficiale della Regina Elisabetta. La ragione? Stare più vicino possibile alla sua adorata nonna.