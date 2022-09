Torta zebrata senza uova, tanto bella quanto buona: bastano pochi ingredienti

La torta zebrata è un dessert soffice, e anche se non contiene uova, si presenta splendidamente e voi farete un figurone.

Al risveglio, quando la colazione diventa un’abitudine, la soluzione giusta consiste nella realizzazione di una deliziosa torta leggera, perfetta anche per coloro che sono a dieta, non hanno tempo a disposizione e non sono esperti in cucina.

Torta zebrata

In meno di 1 ora possiamo preparare un dessert ideale anche per la colazione, un modo gustoso e soffice di fare il pasto, più importante della giornata.

Un dolce irresistibile, morbida, profumata e soffice, sono tre elementi che vi faranno amare di questo dolce al primo morso.

L’effetto visivo è alquanto scenografico, ma non fatevi ingannare in realtà è molto semplice da prepararla. Questa torta va benissimo in qualsiasi occasione. Perfetta per la colazione di grandi e piccini.

Ma va benissimo anche come dessert alla fine di una cena con amici, piacerà a tutti così leggera e soffice.

Con questa torta, semplice ma gustosa non avrete alcun senso di colpa, gli ingredienti sono molto pochi ed è perfetta anche per le persone vegane perché non contiene le uova.

Vediamo allora come prepararlo e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti torta per 8 persone

200 grammi farina 00

250 grammi zucchero semolato

90 grammi di burro

50 grammi di cacao in polvere

250 ml latte

1/2 bustina di lievito per dolci

Preparazione della torta zebrata

Iniziamo l preparazione della nostra squisita torta zebrata senza uova, versando in una capiente sia lo zucchero semolato che lievito per dolci setacciato, e iniziamo a mescolare con un cucchiaio.

In seguito uniamo il latte versandolo a filo, sempre mescolando, ora siamo pronti ad aggiungere la farina setacciata un poco per volta.

Con l’aiuto di una frusta sempre mescolando uniamo il burro che abbiamo fuso a bagno maria e quando vediamo il composto ben amalgamato, lo separiamo in due parti uguali.

In una delle ciotole dove è stato posto l’impasto vanno aggiunti i 50 grammi di cacao amaro. A questo punto siamo pronti per iniziare a versare l’impasto nello stampo.

Per ottenere l’effetto zebrato occorre che si versi nel centro dello stampo il composto, alternando un cucchiaio di composto privo della polvere di cacao e uno del composto chiaro senza cacao.

Va versato il cucchiaio al di sopra dell’impasto precedente, e così a seguire, un cucchiaio dopo l’altro, piano piano lo vedremo allargarsi sempre di più verso i bordi.

Terminato ogni composto siamo pronti per infornare la torta zebrata a 180° per circa 30 minuti.

La torta zebrata è un dessert soffice, e anche se non contiene uova, si presenta splendidamente e voi farete un figurone. Poto su un piatto da portata è davvero un simpatico dessert da portare a tavola ai vostri invitati.