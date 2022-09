Spiedini gamberi e zucchine, non esiste niente di più delizioso: bastano 3 ingredienti

By

Per una ricetta elegante, gli spiedini di gamberi e zucchine sono un piatto che si prepara in soli 10 minuti, per realizzare una cena perfetta.

È un secondo piatto gustoso, profumato e delicato. Quando servirete questi spiedini, sarete sicuri che saranno un successo.

Spiedini gamberi e zucchine

Se si desidera che questi spiedini si trasformino in un piatto unico, si può aggiungere semplicemente un mix di pangrattato e spezie e il secondo si trasformerà in un piatto completamente nuovo.

A piacere, possono essere serviti così, oppure in alternativa, possono essere accompagnati da un piatto di insalata mista condita con olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e limone.

Si tratta di un piatto fresco e invitante con pochissime calorie, con soli tre ingredienti e in brevissimo tempo avrete pronto da servire in tavola un secondo sfizioso.

Gli spiedini sono perfetti per un pranzo informale con gli amici, che potrete gustare fuori in giardino. Inoltre si possono preparare gli spiedini anche il giorno prima ed averli pronti per il giorno dopo.

Alla fine, durante la cottura sprigioneranno un profumo meraviglioso.

Vediamo allora cosa ci occorre per prepararli e come procedere per la loro realizzazione.

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine

700 grammi di gamberi

pan grattato q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

salvia q.b.

rosmarino q.b.

pepe nero q.b.

prezzemolo fresco q.b.

Procedimento

Iniziamo la preparazione della ricetta per gli spiedini gamberi e zucchine prima di tutto pulendo i gamberi, i quali dovranno essere privati della coda. Subito dopo si dovrà incidere il dorso, poi va eliminato l’intestino, quindi vanno lavati con abbondante acqua fredda e poi scolati.

Dopo aver asciugato bene i gamberi, passiamo alla preparazione delle zucchine, che vanno lavate e tagliate nel senso della lunghezza. Quindi dopo aver preso una padella antiaderente la facciamo scaldare per scottare i nostri gamberetti

A questo punto inseriamo negli spiedini i gamberi a uno a uno, avvolgendoli con le zucchine che abbiamo fatto a fettine sottili.

Una volta che avremo riempiti gli spiedini li mettiamo a cuocere per un po’ . Intanto passiamo alla preparazione della panatura.

Quindi dopo aver preso un recipiente si devono mettere insieme: il prezzemolo tritato finemente, il pangrattato, il sale fino, il pepe nero macinato fresco, la salvia e il rosmarino.

A questo punto, con una forchetta dovremo amalgamare bene il tutto e successivamente potremo aggiungere i gamberi e le zucchine, che dovranno prima essere ben spennellati con un po’ d’olio extravergine d’oliva.

Una volta pronti gli spiedini possiamo spegnere la fiamma e servire.

Gli spiedini, si adattano alla perfezione a tutte le occasioni di pranzi o cene informali. La cosa che colpisce piacevolmente degli spiedini è che si possono creare in tantissime combinazioni diverse.

Non è infatti necessario che siano per forza di carne, e questi gamberetti e zucchine ne sono una prova! Basta liberare la fantasia e creare abbinamenti sempre differenti.