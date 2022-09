“Purtroppo se n’è andato…”, Serena Bortone: lacrime a non finire a Oggi è un altro giorno

All’interno della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, un ospite speciale non è riuscita a trattenere le lacrime per la scomparsa di una persona molto importante per lei. Ecco le sue parole.

La nuova stagione televisiva 2022-2023 è iniziata e molti programmi televisivi sono già partiti mentre altri lo faranno nelle prossime settimane regalando così al pubblico una varietà di scelta.

Uno di questi che dal 5 settembre è tornato sui televisori italiani è Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone che negli ultimi due anni ha avuto un enorme successo.

Serena Bortone: ospite in lacrime

Il programma è stato inizialmente ideato nel 2020 come approfondimento sulle questioni riguardanti la pandemia Covid-19 e al suo interno vi erano ospiti virologi e medici esperti sulla questione.

Solo successivamente, dato il riscontro del pubblico si è deciso di farlo diventare un vero e proprio talk show e la nuova formula ha funzionato tantissimo dato il successo avuto da parte del pubblico.

I telespettatori trovano molto diretta e divertente la conduzione della Bortone che si è avvalsa di alcuni ospiti fissi all’interno del suo programma che commentano con lei tutto quello che accade.

Tra questi ci sono la cantante Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Samuel Peron e molti altri e durante il Festival di Sanremo 2022, il parterre di presenze fisse ha regalato ai telespettatori momenti di spensieratezza fatti di canti e balli.

Un’atmosfera famigliare quella che si vive ad Oggi è un altro giorno, ed è il motivo per cui molti ospiti non hanno alcun problema a parlare di sé e delle loro debolezze svelando a volte anche alcune cose rimaste nascoste fino ad allora.

Nel corso delle prime puntate di questa nuova edizione, Serena Bortone ha avuto l’onore di ospitare nel suo salotto la conduttrice Natasha Stefanenko che dopo aver parlato della sua carriera ha voluto dire la sua riguardo la sua famiglia.

La donna, ha infatti una famiglia biologica quella fatta dai suoi genitori e quella acquisita grazie al matrimonio con suo marito, l’ex modello Luca Sabbioni con cui è sposata dal 2000.

Le parole della Stefanenko

Dal loro matrimonio è nata la loro prima e unica figlia Sasha e durante l’intervista fatta in trasmissione, la Stefanenko ha rivelato che sia lei che suo marito sono molto legati ai rispettivi suoceri ed ha parlato della scomparsa del padre del suo compagno.

“Mi volete far piangere e cerco di non piangere perché mio suocero, il papà di Luca, ci ha lasciati da poco. Purtroppo se n’è andato. Praticamente il mio secondo padre. Si chiamava Raffaele e mi ha insegnato, in primis, l’onestà. Lui e mio padre sono molto simili. Si sono sposati nello stesso anno. Mio marito e mia sorella sono nati nello stesso anno. Hanno tanti punti in comune e i miei genitori sono molto grati alla mia famiglia italiana.”

La donna, inoltre ha anche speso delle belle parole per sua suocera Tania dicendo che è una persona speciale dotata di una forte intelligenza e di una grande forza e che recentemente ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi cari.

Proseguendo nell’intervista, la Stefanenko ha anche ricordato i suoi anni da adolescente nell’Unione Sovietica per poi raccontare i suoi primi anni in Italia e il successo avuto dal punto di vista televisivo.

La donna ha cominciato a lavorare in Italia dopo essere stata notata in delle pubblicità e recentemente l’abbiamo vista partecipare all’ultima edizione di Pechino Express insieme a sua figlia classificandosi al secondo posto.

Non sappiamo se per la donna ci sono nuovi progetti televisivi, ma la voglia degli spettatori di vederla nuovamente sul piccolo schermo è tanta, dopo aver visto la grinta che ci ha messo per la sfida nel game show a cui ha preso parte.