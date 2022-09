Piero Angela, quella frase sulla regina Elisabetta un mese fa: mette i brividi | VIDEO

Piero Angela, prima della sua morte in una delle ultime puntate di Super Quark aveva detto una frase riguardo la Regina Elisabetta II. Ecco il video.

Lo scorso 13 agosto 2022 tutti i telespettatori italiani sono rimasti senza parole per via della morte del divulgatore scientifico Piero Angela, passato a miglior vita all’età di 93 anni di cui molti dedicati al servizio televisivo.

Ad annunciare la sua morte è stato suo figlio, Alberto Angela, che ha spesso collaborato con suo padre, tramite annuncio sui social con un messaggio breve ma intenso che gli augurava buon viaggio.

Piero Angela: le parole sulla Regina Elisabetta II mettono i brividi

La morte di Piero Angela ha davvero sorpreso tutti quanti dato che fino a qualche giorno prima era apparso in televisione con una delle ultime puntate di SuperQuark e sembrava non avere alcun problema di salute.

Ma a quanto pare, l’uomo era consapevole del suo stato di salute e che da un giorno all’altro la sua vita terrena sarebbe finita infatti ha avuto modo di lasciare un messaggio ai suoi telespettatori.

Il messaggio commovente è stato pubblicato sui social da parte dei canali social della trasmissione e in molti si sono commossi in quanto l’uomo ha ringraziato tutti i suoi ammiratori per il fantastico viaggio fatto insieme in questi anni.

A quasi un mese dalla sua morte, l’8 settembre 2022, tutto il mondo viene a conoscenza della scomparsa della Regina Elisabetta II morta all’età di 96 anni dopo aver regnato per 70 anni nel Regno Unito.

In molti hanno paragonato le due morti in quanto entrambi sono stati presenti nella vita di molta gente, e gli italiani non hanno non potuto vedere l’analogia della loro scomparsa avvenuta senza alcun preavviso.

Come Piero Angela era apparso in televisione il 10 agosto, tre giorni prima della sua morte, l’ultima immagine Regina Elisabetta II risale a due giorni prima della sua scomparsa quando ha ricevuto il nuovo primo ministro Liz Truss nel Castello di Balmoral.

Entrambi se ne sono andati in silenzio, in beatitudine e hanno vissuto una lunga vita fatta di soddisfazioni e sono stati per molti un punto di riferimento entrando grazie alla loro eleganza e alla loro professionalità nel cuore di molte persone.

Molti utenti del web hanno dichiarato che pensare ad un mondo senza Piero Angela e la Regina Elisabetta II è impossibile dato che molti di noi siamo cresciuti con la loro presenza ed è come se una parte di noi e della nostra infanzia fosse scomparsa del tutto con la loro morte.

Il video della dichiarazione

Sul web, intanto, sta facendo il giro un video molto particolare che riguarda Piero Angela, pochi mesi prima della sua morte. L’uomo, all’interno del suo programma SuperQuark ha parlato proprio della Regina Elisabetta II.

“Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, bhè, anche noi molto più modestamente festeggiamo 70 anni”

Piero Angela, con queste parole ha fatto riferimento al suo servizio passato in Rai dato che ha cominciato a lavorare per l’azienda nello stesso anno in cui la Regina Elisabetta II è salita sul trono.

Scusate ma Piero Angela che un mese fa ha parlato della Regina Elisabetta e poi sono entrambi morti a distanza di poco tempo… Da brividi! PIC.TWITTER.COM/E9B4BVSILG — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 10, 2022

Un analogia davvero particolare se si pensa che entrambi sono morti lo stesso anno a distanza di poco tempo come se fossero in un certo senso legati dallo stesso destino e questo ha messo i brividi a molti utenti del web.

Infatti, dopo aver pubblicato il video a distanza di qualche tempo, dopo la scomparsa della Sovrana del Regno Unito, fa davvero un certo effetto ascoltare le parole di Piero Angela in riferimento alla Regina Elisabetta II se poi si pensa che dopo qualche mese entrambi sono passati a miglior vita.

Quello che è certo è che sia il divulgatore che la Regina non verranno mai dimenticati per essere stati sempre loro stessi e aver avuto una forte empatia nei confronti dei loro ammiratori.