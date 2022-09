Muffin all’arancia, soffici e profumatissimi: si preparano in un attimo | Che goduria

I muffin all’arancia si preparano in un attimo, sono degli squisiti dolcetti soffici e profumati! Se amate i muffin, quelli all’arancia vi conquisteranno.

Dimenticate i dolci commerciali pieni di additivi nocivi e provate questi deliziosi muffin all’arancia, buoni come quelli che facevano le nostre nonne.

Muffin all’arancia

Si tratta di un dolce facile e sfizioso degli autentici muffin all’arancia che avrete pronti in un batter d’occhio. Sono buonissimi e puoi gustarli in qualsiasi momento della giornata.

Possiamo fare una grande varietà di muffin l’importante quando si preparano è saper scegliere la ricetta giusta, ottenere i risultati desiderati e seguire bene le istruzioni per ottenere quella consistenza da sogno.

La loro consistenza soffice, succosa ma non umida, con un esterno leggermente più asciutto, un profumo intenso e quella precisa dolcezza li rendono sia un dessert che una colazione o una merenda.

Vediamo cosa ci occorre per preparare questi deliziosi dolcetti e come procedere passo passo alla loro realizzazione.

Ingredienti per preparare 12 muffin all’arancia

150 grammi di zucchero semolato

270 grammi di farina doppio zero

8 grammi di lievito per dolci

150 ml di latte

80 ml di olio di semi di girasole

due uova medie

30 ml di succo di arancia

sale q.b.

la scorza grattugiata di un’arancia biologica

zucchero a velo per guarnire

12 cucchiaini di marmellata all’arancia

Preparazione

Incominciamo la preparazione dei nostri muffin all’arancia prendendo una ciotola in cui romperemo le uova a cui uniremo lo zucchero semolato e il sale, quindi facendoci aiutare da una frusta a mano, si inizia ad amalgamare, mescolando, gli ingredienti.

A questo punto, è necessario che si faccia posto anche per il latte e l’olio per poi procedere a un nuovo processo di miscelazione. A fine si aggiungono il succo e la buccia d’arancia.

In seguito, con un mixer a mano, è necessario mescolare piuttosto vigorosamente tutti gli ingredienti. A questo punto, occorre procedere al setacciamento della farina e del lievito e incorporarli all’impasto.

Attenzione: le polveri andranno incorporate e mescolate ogni volta in due tempi.

In questo modo abbiamo la miscela. Procediamo quindi prendendo uno stampo per muffin. Nelle cavità dello stampo collochiamo le nostre solite formine per muffin e al loro interno si distribuisce l’impasto e un cucchiaino di marmellata d’arance. In seguito si mette a cuocere il tutto in forno.

Vanno infornate a 180 gradi per circa trenta minuti. Non appena i muffin hanno aumentato il loro volume e la confettura è svanita, rimuoveteli

Per essere certi, che i muffin all’arancia siano pronti si può effettuare la classica verifica con lo stuzzicadenti.

A completare il tutto, si aggiunge, anche in questo caso, una generosa spolverata di zucchero a velo.

Per quanti si abbiano due tipi di muffin, uno inglese e uno americano, la versione inglese è diventata non solo una tipica ricetta per la colazione, ma un dolce che può essere consumato in qualsiasi momento della giornata