Morte Elisabetta II: Meghan non gradita a Balmoral

La morte della Regina Elisabetta II ha colpito i reali inglesi che in queste ore di stanno attendendo strettamente al protocollo. È emerso un particolare riguardo Meghan Markle e la residenza di Balmoral.

Nelle ultime ore è stato proclamato ufficialmente Re Carlo III e questo segna l’inizio di una nuova epoca. La Gran Bretagna sta vivendo un nuovo inizio ma anche un doloroso sabato di lutto nazionale. Al capezzale della regina, durante le sue ultime ore di vita, gli affetti più cari hanno dato L’ultimo saluto. L’ultimo a raggiungere la sovrana è stato Harry che inizialmente si pensava arrivasse accanto a Meghan. Così non è stato però ma non per volere della Markle.

Morte Elisabetta, Meghan non gradita a Balmoral

La morte della Regina Elisabetta II è un evento storico. Si chiude un epoca durata 70 anni e che ha segnato un profondo cambiamento nella nazione. Il regno della sovrana ha dovuto superare momenti difficili ma, nonostante ciò, si è sempre rialzato in piedi diventando più forte.

Una sovrana degna del suo nome che è oggi storia. Negli ultimi anni ha dovuto superare momenti dolorosi me la morte del suo amato marito Filippo. Alla perdita, difficile da superare, si è poi aggiunto prima la partenza di Harry dal Regno Unito e lo scandalo del prediletto Andrea.

Riguardo agli abusi sessuali imputati al figlio la Regina Elisabetta ha deciso di non supportarlo legalmente. Inoltre ha privato Andrea delle cariche militari e reali. Per la storia di Harry e Meghan la sovrana, ha sofferto in silenzio come aveva precisato fonti vicine alla famiglia.

Lui è sempre stato amatissimo dalla nonna e il più grande gesto d’amore di quest’ultima è stato concedere alla coppia il suo benestare. Nonostante andasse contro al suo senso del dovere e del rispetto per la nazione. È emerso, grazie alle ultime notizie trapelate, che non sia stata Meghan a non voler essere accanto alla Regina Elisabetta fino alla fine.

Meghan non gradita a Balmoral

Carlo, Harry e William, assieme ai parenti stretti, sono stati chiamati al capezzale della sovrana. Questo ha preparato i sudditi alla notizia che sarebbe arrivata, un gesto che è parso come un avvertimento.

Carlo e William sono arrivati prima di Harry che si era appreso venisse assieme a Meghan. Ma inaspettatamente le voci sul fatto che fosse da solo hanno fatto ipotizzare problemi al popolo.

In realtà Meghan avrebbe voluto essere accanto a Harry ma la chiamata di Carlo, ora Re Carlo III, ha suggerito a Harry di non portarla con sé. Questo perché non era la benvenuta a Balmoral dato che al capezzale reale dovevano essere presenti solo i familiari stretti.