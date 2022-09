Morte Regina Elisabetta: i messaggi di affetto a Roma

La Regina Elisabetta ci ha lasciato ieri all’età di 96 anni, tantissimi i messaggi per lei a Roma.

All’ambasciata britannica a Roma, in molti hanno voluto omaggiare la regina con tanti messaggi, addirittura il Babingtons ha chiuso per lutto.

La morte della Regina Elisabetta

Ieri l’amata sovrana non solo degli inglesi ma di tutto il mondo, è deceduta lasciando un grande vuoto fra i suoi familiari e i suoi tantissimi sudditi.

C’era tutta la Famiglia Reale al suo capezzale e ora, il nuovo Re Carlo si appresta a regnare, insieme alla regina consorte Camilla.

La notizia è stata la più discussa della giornata di ieri ovviamente e già così era da diverse ore prima della morte, quanto intorno alle 12 i medici che seguivano le sue condizioni, avevano annunciato che queste erano in peggioramento.

Lei che è stata un personaggio chiave della storia del secondo Novecento ed è stata ricordata nella sua dipartita da tantissime personalità famose, ha riunito il mondo in un unanime saluto.

I romani ricordano la Regina

La sovrana è stata salutata con affetto dai suoi sudditi, che decisamente uscivano dai confini nazionali, infatti tantissime persone l’hanno voluta ricordare nei modi più disparati.

Per quanto riguarda la città di Roma, il luogo simbolo della sovrana è l’ambasciata britannica e in tanti hanno sommerso l’esterno della struttura in via XX Settembre con fiori e biglietti.

Ad esempio, uno di questi la proclama come la Regina di tutto il mondo, l’unica, ormai persa per sempre.

L’intervento di Mattarella

L’ambasciata è stata aperta dalle 12 alle 17 e c’è stato un via vai di persone ad omaggiare Elisabetta. Fino al giorno dei funerali resterà aperta per tutti coloro che vorranno continuare a portare messaggi e fiori.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un pensiero sul libro delle condoglianze, affermando che la Regina ha ispirato con saggezza intere generazioni di tutto il mondo.

Continua dicendo che è stata un grande esempio e l’Italia le è grata per l’amicizia dimostrata durante il regno.

La sala Babingtons chiude per lutto

Un locale romano, ispirato a un’iconica tradizione inglese come quella del thè, ha deciso di chiudere per lutto.

Parliamo del Babingtons, la sala da thè a Piazza di Spagna, che sulla sua pagina Facebook ha annunciato la chiusura di un giorno per onorare la memoria della Regina.

Si legge anche

“in segno di rispetto per questa grande donna, stiamo valutando se predisporre un libro per raccogliere i pensieri che vogliono lasciare i nostri clienti per omaggiarla, intanto le abbiamo dedicato una vetrina”.

Lo storico locale era presente con dolci e biscotti a forma di corone e miscele di thè speciali in occasione dei compleanni della sovrana.