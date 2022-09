Macchie d’inchiostro sui vestiti, te ne sbarazzi con questo ingrediente: ce l’hai in dispensa

Se la penna nel taschino della camicia è traboccata, non preoccuparti, le macchie d’inchiostro, con alcuni trucchi si possono rimuovere con facilità.

Molti di noi hanno smesso di portare una penna nella tasca esterna della maglia, nella tasca del cappotto o nella borsa, perché, a un certo punto, ne siamo stati vittime.

Come rimuovere le macchie di inchiostro dai vestiti

Si è scoperto che a causa del caldo l‘inchiostro trabocca e macchia quel capo che tanto amiamo. La buona notizia è che non devi buttarlo via, tanto meno usarlo come un vecchio straccio, poiché è possibile che torni come prima.

Prima di tutto non si deve aspettare che la macchia d’inchiostro si secchi e indurisca sul tuo indumento.

A volte, per la frustrazione che la nostra maglietta ha avuto dell’inchiostro, quello che facciamo è toglierla e mandarla in lavanderia. Tuttavia, potremmo contrastare da subito l’effetto dell’inchiostro.

Il primo trucco, su come rimuovere le macchie di inchiostro , è prendere un pezzo di carta, un tovagliolo o un panno asciutto e premere sulla zona interessata. L’idea è che assorba l’inchiostro.

Alcol per rimuovere la macchia di inchiostro

Quando ci troviamo in una situazione difficile, di solito ci rivolgiamo a soluzioni che contribuiscono davvero a ridurre il problema.

La stessa cosa accade quando una penna macchia d’inchiostro i nostri vestiti.

Per questo trucco occorre prendere un batuffolo di cotone, inumidirlo con alcol etilico, questo perché contrasta l’effetto del pigmento dell’inchiostro, e quindi posizionarlo sulla macchia.

Ripetere tutte le volte che è necessario. Quindi, eseguire un lavaggio dell’indumento come siamo soliti fare.

Rimuovere le macchie di inchiostro con aceto e ammoniaca

Per loro esiste una formula più che efficace: la miscela tra aceto e ammoniaca. Prendete un contenitore e aggiungete l’aceto. Quindi, aggiungi un po’ di ammoniaca, alcune gocce possono bastare, perché potresti rovinare il tuo capo d’abbigliamento. Quindi si lascia in ammollo la maglietta, da cui vuoi rimuovere la macchia d’inchiostro. Basteranno un paio di ore di ammollo in questa miscela e poi va lavato come si fa normalmente. Se l’idea di utilizzare l’ammonica non vi entusiasma, è possibile fare una miscela di acqua e aceto, oppure creare un impasto con aceto bianco e amido di mais. Dopo averlo spalmato sulla macchia si dovrà attendere che faccia effetto, quindi sciacquare e procedere ad un normale lavaggio del capo.

Rimuovere le macchie di inchiostro con il latte