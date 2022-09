Macchie di vino, non usare la candeggina: è questo l’ingrediente che rimuove tutto

Sembrano impossibili da eliminare, ma in realtà ci sono diversi modi per togliere le macchie di vino dai tuoi vestiti, a patto di agire in fretta o di conoscere alcuni trucchi.

Tutti sappiamo quanto siano difficili alcune macchie, comprese quelle di vino, e magari in qualche occasione abbiamo dovuto gettar via quel capo che tanto piaceva, perché aveva una di quelle macchie impossibili.

Quando si verificano questo tipi di inconvenienti, esistono dei modi efficaci e insospettabili per rimuovere una macchia di vino dagli abiti, in modo da continuare a usarli per molto tempo.

Lo sappiamo: macchiarsi di vino, non importa la circostanza, è la cosa più spiacevole che ci possa essere. Questo a maggior ragione se la macchia si trova in una zona che attira l’attenzione di tutti e non si può correre a casa a pulire la macchia subito e cambiarsi.

Prima di tutto è bene non strofinare il capo. La cosa più normale è che la nostra prima reazione è correre in bagno, bagnarlo con l’acqua e strofinare come se non ci fosse un domani, per vedere se la macchia sparisce.

E invece no, la macchia di vino non viene via solo con l’acqua e se strofiniamo in quel momento, l’unica cosa che otterremo sarà quella di stendere la macchia.

La prima cosa da fare è assorbire il più possibile la macchia, con un tovagliolo o della carta assorbente. In questo modo il vino impregnerà il meno possibile il capo e sarà molto più facile rimuoverlo, a patto di non lasciarlo in questo stato per giorni.

Guardare l’etichetta dell’indumento.

Perché questo dirà se si può lavare quel capo a mano o in lavatrice o se deve essere lavato a secco. Anche se in questo momento non si può agire, sappiamo già se dovrà andare in tintoria (sarebbe nel secondo caso) o se puoi farlo da solo a casa, con i prodotti base che tutti abbiamo a portata di mano nelle nostre case.