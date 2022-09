“Lui aveva un’altra”, Antonella Clerici: la fine di una bellissima storia d’amore

Antonella Clerici ha spiegato il motivo per cui ha dato l’addio al padre di sua figlia Eddy Martens. Ecco le parole della conduttrice.

Antonella Clerici è una delle conduttrice televisive più amate d’Italia che grazie alle sue trasmissioni e al suo modo semplice e diretto di condurre ha conquistato tantissimi telespettatori di tutte le età.

La donna, inizialmente impegnata in alcuni programmi dedicati al mondo del calcio, ha avuto un enorme successo nei primi anni 2000 grazie alla trasmissione La Prova del Cuoco che ha cambiato il modo di vedere la cucina in tv.

Antonella Clerici: le parole su Eddy

Prima di questa trasmissione, c’erano già programmi tv dedicati al mondo culinario, tra cui alcuni condotti da Wilma De Angelis ed altri specifici di settore ma nessuno di questi ha avuto l’impatto che La Prova del Cuoco ha avuto nella televisione italiana.

Complice la semplicità, il modo gioioso in cui era realizzato e la novità di vedere in Rai un programma del genere, la trasmissione è stata il capostipite di tutte le altre trasmissioni culinarie che si sono avvicendate nel corso degli anni.

Ma dopo tanto tempo, la trasmissione, la cui conduzione era passata ad Elisa Isoardi è stata cancellata e al suo posto è tornata Antonella Clerici con un nuovo programma intitolato È sempre mezzogiorno.

Il nuovo show, tornerà in onda su Raiuno dal 12 settembre per la sua terza edizione e in alcuni punti ricorda molto La Prova del Cuoco anche se questo è arricchito da giochi telefonici e altri contenuti.

Il programma ha dato una nuova linfa vitale ad Antonella Clerici che è tornata sulla cresta dell’onda dopo un periodo non del tutto felice dal punto di vista lavorativo e questo le ha dato anche la possibilità di diventare la padrona di casa del talent The Voice Senior.

Adesso, la donna vive una vita serena circondata dall’amore degli amici, di sua figlia Maelle e del suo nuovo compagno Vincenzo Garrone che sembra aver fatto ritrovare dopo tanti anni la gioia di un nuovo sentimento nei confronti della conduttrice.

La Clerici, prima di Garrone è stata sposata inizialmente con Pino Motta, poi con Sergio Cossa e infine con Eddy Martens, padre di sua figlia.

La donna, in un’intervista del 2015 rilasciata sul settimanale Vero a cura di Rita Dalla Chiesa, ha confessato alla sua collega il motivo per cui aveva lasciato l’uomo che le ha dato una bambina.

La verità sulla fine della relazione

L’uomo era stato paparazzato in compagnia di un’altra donna e dopo aver visto le foto e aver scoperto il presunto tradimento, la Clerici sembra essere andata su tutte le furie per poi perdonarlo e ritornare assieme a lui.

Nell’intervista, la conduttrice rivela anche quanto sia stato difficile per lei avere una relazione con un uomo più giovane in quanto tutti quanti etichettavano come “Toy Boy” mentre lei ne era coinvolta sentimentalmente e il loro amore era puro e sincero.

“Smaltita la rabbia ho capito che la gioventù fa fare degli sbagli e forse è anche nella logica delle cose: ci può stare insomma. Quello che ho detto a Eddy Martens prima di tornare insieme è che se io devo capire, proprio perché lui è più giovane, alcune sue debolezze, lui deve avere la consapevolezza di stare con una donna più grande che può avere insicurezze e fragilità e che per questo vuole essere compresa e sostenuta e non messa sotto accusa.”

Dopo essere tornati assieme, la Clerici e Eddy si sono lasciati poco dopo e da ormai sei anni non sono più insieme ma si incontrano per via degli impegni in comune dovuti alla crescita di loro figlia.

In molti, all’epoca hanno pensato che la conduttrice si è voluta prendere una rivincita e molti titoli di giornale scrivevano “Antonella Clerici l’ha tradito”, ma in una recente intervista, Eddy ha rivelato che tra i motivi che l’hanno spinto a lasciare la conduttrice c’è anche il fatto di essere stato umiliato.

Infatti, nella dichiarazione l’uomo afferma di avere la nausea al sol pensiero di come è stato trattato in tutti questi anni e di non aver nessuna malinconia dell’Italia e di non essere intenzionato a tornarci se non per amore di sua figlia.