“Lo ha tenuto nascosto per anni”, Regina Elisabetta: sbuca fuori il vero motivo del decesso

La Regina Elisabetta II è morta e tutti quanti si chiedono quali siano stati le cause. Ecco il motivo tenuto nascosto per molti anni.

Lo scorso 8 settembre 2022, tutto il mondo ha vissuto un evento che passerà senza alcun dubbio nella storia, ossia la morte della Regina Elisabetta II scomparsa a 96 anni di cui 70 di Regno.

Inizialmente, durante le prime ore della mattina di questo triste giorno Buckingham Palace aveva dichiarato che Sua Maestà la Regina Elisabetta II non era molto in forma e che le sue condizioni cliniche erano critiche.

Regina Elisabetta II: i motivi della sua morte

Dopo questo annuncio, tutti i membri della casa reale e i suoi parenti più stretti si sono recati al castello di Balmoral dove la Sovrana risedeva da qualche giorno e dove due giorni prima aveva incontrato il nuovo primo ministro del Regno Unito, Liz Truss.

Da quel momento in poi non si sono sapute più notizie ma alcuni indizi dovevano far già intuire che la Regina fosse passata a miglior vita dato che è stato subito messo in atto il piano London Bridge.

Il protocollo, infatti, prevede che dopo la morte della Regina i siti internet della BBC e del Palazzo Reale e tutti i loro canali social si tingano di nero e che tutti i giornalisti dell’emittente indossino abiti e cravatta neri.

Questo, infatti è avvenuto nel primo pomeriggio facendo preoccupare tutto il mondo sulle condizioni della Regina, dato che successivamente è stato anche interrotto il cambio della guardia.

Alle ore 18.35, ora italiana 19.35, fuori a Buckingham Palace è stato affisso un cartello che ha annunciato che la Regina Elisabetta II è morta pacificamente a Balmoral nel pomeriggio mandando tutto il mondo in un profondo lutto.

La Regina Elisabetta II era non solo la Sovrana del Regno Unito, ma un’icona di stile e una donna che in 70 anni ha vissuto una vita piena ed ha contribuito in modo importante alla storia della sua nazione e del mondo intero.

La maggior parte di noi, sono nati e cresciuti con lei e immaginare un mondo senza la sua presenza risulta difficile mentre a salire al trono del Regno Unito, subito dopo la sua scomparsa è stato suo figlio, l’attuale Re Carlo III affiancato da sua moglie, la Regina Consorte Camilla.

Ma tutti quanti si stanno chiedendo quale sia la causa che ha messo fine alla vita della Regina. Ancora oggi non sono chiari i motivi e si sono ipotizzate tante cause che hanno causato la sua morte.

Le ipotesi del decesso

Non è improbabile che data la sua età sia stata proprio la vecchiaia anche se nell’incontro con il primo ministro, la donna si era mostrata molto debole con una mano piena di lividi evidenti.

L’equipe medica non si è espressa ma pare, secondo quando riportato da alcuni tabloid inglesi, che la Regina stava subendo delle trasfusioni e si stava supportando con delle flebo dato che da quando è stata colpita dal Covid-19 lo scorso febbraio è apparsa sempre più stanca.

Inoltre, pare che anche la mancanza del suo amato marito, il Principe Filippo, morto il 9 aprile 2021 avrebbe contribuito al suo tracollo dopo una vita insieme.

Secondo altre fonti, non ancora confermate, sembra che la Regina da un po’ di tempo soffrisse di una malattia che non è stata mai svelata e che tutti gli eventi degli ultimi tempi l’abbiano portata poi al decesso.

La Regina però sembra essersi addormentata per sempre in piena beatitudine senza aver sofferto molto come annuncia il comunicato. I suoi funerali sono previsti a 10 giorni dalla sua scomparsa e sicuramente la sua figura non verrà mai dimenticato dato che è stata la Regina che ha vissuto più a lungo in tutta la storia del Regno Unito.