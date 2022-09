“L’ho lasciato”, Federica Pellegrini scopre il tradimento: terribile retroscena dal passato

By

Federica Pellegrini ha dichiarato di aver lasciato il suo compagno dopo aver scoperto il tradimento. Ecco le parole della nuotatrice.

Federica Pellegrini è una nuotatrice che ha avuto nel corso della sua carriera sportiva numerosi riconoscimenti e che ha deciso da poco tempo di dire addio al mondo del nuoto per vari motivi.

Lo scorso 27 agosto, la donna è giunta a nozze con il suo compagno Matteo Giunta, suo preparatore atletico e ad annunciarlo sono stati gli stessi durante le ultime gare della nuotatrice.

Federica Pellegrini e il tradimento

Il matrimonio ha avuto luogo a Venezia presso la chiesa di San Zaccaria e la cerimonia è stata organizzata dal famoso wedding planner Enzo Miccio e tra gli invitati ci sono state tante personalità celebri sia del mondo dello sport, che della televisione che anche della politica.

La Pellegrini, oltre ad aver avuto una carriera florida nel mondo del nuoto ha anche cominciato a lavorare in televisione venendo ospitata in molte trasmissioni e prendendo parte come giudice ad alcune edizioni di Italia’s Got Talent.

Non sappiamo se rivedremo Federica in questo ruolo, dato che il programma i cui diritti erano sotto il gruppo Discovery è passato nelle mani della società Disney e verrà trasmesso su Disney+, di conseguenza non sappiamo se i vecchi giudici saranno confermati o il cast verrà rivoluzionato.

In una recente intervista, Federica Pellegrini ha parlato della sua vita dopo la carriera sportiva e ha ammesso che non si aspettava di giungere a nozze anche se indossare l’abito bianco era sempre stato il sogno della sua vita.

Riguardo la storia con Matteo Giunta, ha dichiarato di essere molto gelosa in quanto caratterialmente molto diversi e di aver lasciato per via di alcuni tradimenti che ha subito.

“Mi chiamava poco, non era preoccupato, non era geloso. Ho piantato un casino. Ho urlato: ma ti frega qualcosa di quello che sto facendo? E lui: ti sto lasciando tranquilla perché sei con le amiche”.

Le parole sulla gelosia e la vicenda con Luca Marin

Successivamente la Pellegrini ha spiegato il motivo per cui la reazione di Matteo Giunta l’ha sconvolta in quanto lei stessa molto gelosa.

“Non sono abituata ai non gelosi. Io lo sono, un po’ di natura e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dello sport preferito dei maschi: il tradimento. Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico: fidarmi totalmente è difficile. A volte, quelle paure tornano fuori e si fanno sentire. Dopo aver scoperto il tradimento ho lasciato, ho perdonato, ho rilasciato e riperdonato. Poi, passato l’innamoramento, mi sono resa conto che perdonare era sbagliato”

Federica Pellegrini prima di essere fidanzata con Matteo Giunta è stata legata a suo cugino, Filippo Magnini e sembra che proprio per essersi poi legata al suo neo-marito, tra la coppia e il nuotatore non c’è buona aria a tal punto da non essere stato presente al matrimonio tra i due.

Inoltre, prima ancora di Magnini, la Pellegrini era fidanzata con il nuotatore Luca Marin. Quest’ultimo in una passata intervista rilasciata a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, aveva confessato di essere stato tradito dalla Pellegrini proprio con Magnini.

Secondo il racconto del nuotatore, durante i mondiali di Shangai nel 2011, la Pellegrini era scomparsa e nessuno sapeva dove trovarla, così sospettoso già da un po’ di tempo, Marin bussò alla porta di Filippo Magnini trovando la Pellegrini e il suo collega in flagrante.

Tra i due il rapporto non stava andando per il meglio ma sembrava essersi ricomposto negli ultimi tempi a tal punto che Luca Marin aveva chiesto a Federica Pellegrini di sposarsi, ma dopo aver subito il tradimento, il matrimonio è ovviamente sfumato.

Adesso nella vita di Federica è in programma continuare a vivere con suo marito e i suoi quattro cani in attesa, un domani di diventare madre.