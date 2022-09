Ilary Blasi, mano nella mano: quel dettaglio dopo il divorzio commuove tutti

La famosissima conduttrice Ilary Blasi torna a mostrarsi ma non è affatto da sola, dopo il noto ex calciatore Francesco Totti c’è un’altra persona a tenerle la mano.

In questi ultimi tempi non si fa altro che parlare del divorzio della nota coppia, il quale è stato annunciato ormai diverso tempo fa. Da allora i riflettori hanno continuato a puntare proprio sui diretti interessati per venire a conoscenza di ogni singolo dettagli sull’argomento. Proprio per questo motivo infatti sappiamo che vi sono diversi aggiornamenti che lasciano completamente senza parole. In queste settimane, dopo il terribile annuncio, la giovane conduttrice si è esposta maggiormente sui social.

La donna infatti è rimasta molto attiva su ogni piattaforma social su cui ha un profilo personale, cosa che prima difficilmente accadeva. Nonostante questo però non si è mai mostrata in compagnia con un’altra persona, tranne ovviamente con chi è particolarmente legato a lei.

Se il noto Pupone continua infatti ad attirare gli occhi su di sé proprio per via della sua nuova relazione, lei invece preferisce rimanere in disparte vivendo questo periodo buio in solitudine. Qualcosa però pare che sia cambiato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa effettivamente si tratta e soprattutto chi c’è oggi al suo fianco.

La conduttrice Ilary Blasi torna mano nella mano do

Per chi non lo sapesse tutta la famiglia ogni anno si reca a Sabaudia, nella villa di proprietà, a trascorrere le vacanze estive. Quest’anno però le ferie si sono svolte diversamente, dopo il volo in Tanzania e qualche settimana insieme alla mamma proprio in villa a Sabaudia, tutti i loro figlia hanno trascorso del tempo insieme al papà. Cristian, Chanel e Isabel appunto sono rimasti insieme a Francesco per il resto delle vacanze estive.

Anche se appaiono spensierati e non particolarmente scossi dalla situazione famigliare ognuno di loro deve portare a termine dei compiti. Cristian ad esempio si è presentato ad ogni allenamento della squadra di calcio di cui fa parte.

A breve la scuola riaprirà e proprio per questo motivo anche per le loro le ferie sono terminate. Pare appunto che attualmente siano tornati a casa assieme alla madre. Uno scatto in particolare fa presupporre tutto questo. Insieme alla nota conduttrice infatti vi era proprio Isabel mano nella mano con lei. A pubblicare questo semplice scatto è stata proprio la famosa conduttrice sulle proprie Instagram Stories