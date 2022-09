“Dopo che ti ha dato tutto dovresti ringraziarlo”, Ilary Blasi: l’ultimo gesto contro Totti

Ilary Blasi attaccata sul web. La conduttrice Mediaset umilia così l’ex marito. Tutti contro di lei. Ecco cosa sta succedendo nella vita della bella presentatrice.

La bella romana nell’occhio del ciclone. L’ex moglie del pupone umiliata sui social. Arrivano commenti al vetriolo per il suo ultimo gesto contro l’ex marito.

Ilary Blasi attaccata sui social

Ilary Blasi di nuovo regina dei gossip e dei pettegolezzi: l’ex moglie (o quasi) ormai a tutti gli effetti di Francesco Totti travolta dalle critiche social. Il tornado mediatico che ha buttato a terra la famosa conduttrice Mediaset ha a che fare ancora una volta con la sua separazione dallo sportivo più famoso d’Italia e del mondo.

Sono passate poco più di 6 settimane da quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma, con grande dispiacere di tutti, hanno annunciato la fine del loro matrimonio che durava da ben 17 anni.

Ciascuno di loro oggi sta conducendo vite separate e le cose sembrano non essere proprio tutte rosa e fiori. L’ultimo gesto poi della Blasi ha sconvolto tutti, la conduttrice attaccata sui social per questa ragione. Il passo falso l’ha fatta cadere tra le grinfie degli haters che non hanno perdonato il suo colpo basso all’ex marito.

Lo sgambetto della conduttrice a Totti fa sparlare il web

“Finché detersivo non ci separi”: mai metafora fu più azzeccata di questa. Vi state chiedendo che cosa vuol dire tale espressione? Ebbene, ve lo spieghiamo subito. La conduttrice è finita nell’occhio del ciclone per un gesto inaspettato, un torto, a detta di molti utenti social, compiuto nei confronti dell’ex marito.

Come sapranno i ben informati, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è da tanto tempo testimonial di un noto prodotto di detersivi, la Lenor. Fino ad ora la conduttrice ha registrato delle scenette in compagnia del marito che ha preso insieme a lei parte a questi spot pubblicitari anche simpatici.

Ma questa volta è accaduto qualcosa di inaspettato. Come è possibile vedere da alcune immagini che stanno facendo il giro dei social, nello spot della Lenor è cambiato qualcosa: tutto ciò che aveva a che fare con Francesco Totti è stato eliminato dal set.

Per esempio, nella camera da letto dove spesso abbiamo visto la conduttrice riposare tra le lenzuola profumate e rese tali dal famoso ammorbidente, è scomparsa dal comodino la foto che prima la ritraeva in compagnia dell’ex calciatore della Roma.

La Lenor ha cambiato lo spot e i copioni dopo l’addio di Ilary a Francesco. Tantissime le critiche che sono arrivate per la Blasi che è stata attaccata sui social, accusata da molti di essere stata poco riconoscente a Totti perché, se non fosse stato per lui, e anche per Gerry Scotti che è stato tirato in ballo, non avrebbe oggi sicuramente la popolarità di cui sta godendo.

Il noto marchio di ammorbidente e detersivi ha cambiato anche le battute della conduttrice. La parola “matrimonio” che spesso compariva in un botta e risposta tra marito e moglie, riguardo l’ammorbidente è stato sostituito con parole diverse:

“Lenor ammorbidente e perle insieme… un matrimonio perfetto”, ha visto la sostituzione di “matrimonio perfetto” trasformato in “profumo perfetto”.

Insomma, cambiano gli equilibri familiari e cambiano anche quelli professionali. Francesco e Ilary non hanno intenzione di condividere più niente insieme, nemmeno gli spot televisivi.