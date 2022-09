Cristel Carrisi, assurdo: capito con chi sta la figlia di Al Bano? Famosissimo

Cristel Carrisi, la terzogenita di una delle coppie più famose della tv italiana, ovvero di Albano Carrisi e Romina Power, è convolta a nozze con un imprenditore importante e molto famoso. Sicuramente lo conoscerete già: ecco di chi si tratta.

Cristel Carrisi, figlia della coppia più importante del mondo dello spettacolo italiano. Non tutti sanno che lei ha sposato un uomo molto ricco e facoltoso. I due vivono circondati dal lusso e lontani dall’Italia in un posto da sogno. Siete curiosi di conoscere il marito della terzogenita di Albano Carrisi e Romina Power? Rimarrete a bocca aperta.

Tutto sulla vita privata di Cristel Carrisi

Classe 1985, nata il giorno di Natale ovvero il 25 dicembre a Cellino San Marco, sotto il segno zodiacale del capricorno. La giovane, sin da piccola ha cercato di seguire le orme dei suoi genitori, infatti, il suo desiderio è sempre stato quello di sbarcare nel mondo della televisione italiana.

Già da qualche tempo non la vediamo più nel piccolo schermo, ma la sua vita è davvero super frenetica. Lei è mamma di ben tre figli: Kay Tyrone, nome del nonno di Cristel, Cassia Ylenia, nome in onore di sua sorella maggiore scomparsa misteriosamente tanti anni fa e infine Rio Ines.

Ma sapete chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Cristel? Lui è un famosissimo imprenditore, conosciuto dappertutto. Si chiama Davor Luksic ed è un uomo d’affari: conosciamolo meglio.

Chi è Davor Luksic: vita privata e carriera sul marito di Cristel Carrisi

Non tutti sanno che Cristel Carrisi è convolata a nozze con un uomo molto ricco e famoso. Davor Luksic, infatti, è un noto imprenditore croato proveniente da una famiglia davvero molto benestante. I due vivono in Croazia, terra d’origine dell’uomo.

Non abbiamo molte informazioni su Davor, ma sappiamo che lui è la seconda persona più ricca della Croazia, il suo incredibile patrimonio ammonterebbe a circa 16 miliardi di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristel Carrisi (@crisberry_)

Nel 2012 Davor Luksic incontra Cristel Carrisi tramite un’amica in comune e in quel momento è scattato proprio il colpo di fulmine, da lì non si sono più lasciati. Nel 2016, infatti, si sono sposati con una cerimonia di oltre 500 invitati. I due hanno deciso di vivere in Croazia, anche se appena hanno del tempo libero ritornano in Italia.