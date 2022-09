Chanel Totti sbotta e gela tutti, la velenosa frecciatina proprio per lei: che stoccata

Chanel Totti ha mandato una frecciatina senza pensarci su proprio a lei. Ecco la frase della ragazza che ha gelato tutti quanti.

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e del suo ex marito Francesco Totti e in queste settimane sta facendo parlare di se per via di alcuni contenuti che sta condividendo sul noto social network Tik Tok.

La ragazza, di appena 15 anni, nel giro di poco tempo è diventata una delle Tik Toker più seguite sul social e quasi quotidianamente pubblica un contenuto e alcuni di questi hanno fatto pensare che fossero riferiti alla situazione famigliare che sta vivendo.

Chanel Totti e la frase che ha raggelato tutti

Infatti, lo scorso 11 luglio, Francesco Totti e Ilary Blasi in due comunicati diversi hanno annunciato la loro separazione senza però specificare il motivo che ha portato i due a queste decisione.

Per questo motivo, sui giornali di gossip e sul web sono cominciati ad apparire articoli con tante indiscrezioni sul motivo della loro separazione, ma ancora oggi non è chiara quale sia stata la causa che ha portato al coppia a prendere questa decisione.

Dopo la separazione dei suoi genitori, Chanel ha passato del tempo in vacanza con mamma Ilary, i suoi fratelli e zia Silvia, (sorella della conduttrice) nell’arcipelago di Zanzibar in Tanzania per poi passare altro tempo a Sabaudia con sua madre.

Sembra che, la ragazza, invece di passare successivamente del tempo con suo padre, secondo alcune indiscrezioni, abbia preferito passare il resto dell’estate con delle amiche ma questa notizia è solo una voce di corridoio.

Grazie alle dirette fatte dalla ragazza sul famoso social, abbiamo potuto scoprire alcune cose che altrimenti sarebbero rimaste inedite nella famiglia Totti a partire dalla scomparsa del gatto Alfio.

La famiglia Totti, è proprietaria di due gatti di razza Sphynx, Donna Paola e Alfio e quest’ultimo è scomparso dalla loro abitazione per qualche tempo e a svelarlo è stata proprio Chanel in una sua diretta e successivamente Ilary Blasi ha annunciato nelle sue storie che l’amato gattino era tornato a casa, ringraziando tutti per la preoccupazione e in particolare due donne che sembrano abbiano contribuito al ritrovamento.

La replica della ragazza

Inoltre, in un’altra diretta, alcuni utenti hanno chiesto a Chanel, come stesse suo fratello maggiore Cristian e la diretta interessata ha risposto di non saperlo dato che non si vedono e non si sentono.

La rivelazione ha dato vita ad alcune ipotesi che vogliono i due fratelli in combutta tra loro per via della separazione dei loro genitori in quanto sembra che Chanel sia più vicina a sua madre mentre Cristian a suo padre.

Però, i motivi possono essere ben diversi dato che Cristian sembra sia impegnato con i suoi impegni calcistici e per questo motivo sia spesso assente dall’ambito famigliare facendosi sentire poco dai suoi cari.

Secondo altre indiscrezioni, Chanel sarebbe stata una dei prossimi volti della nuova edizione de Il Collegio, ma la notizia sembra essere stata subito smentita dato che non se n’è più parlato.

In un ultima diretta di Tik Tok, Chanel si è mostrata in splendida forma all’interno della villa di proprietà dei genitori all’Eur che secondo alcune voci di corridoio passerà in mano a lei, a Cristian e a Isabel.

La ragazza, con indosso un abito firmato fendi che si aggira intorno agli 890 euro, ha avviato la diretta mostrando parte della villa in cui in questo periodo sta vivendo e questo è stato oggetto di molte critiche da parte di alcuni utenti del social.

In particolar modo, un’utente ha commentato ironicamente durante la diretta “Due soldi la casa”. Subito è arrivata la replica di Chanel che senza farsi troppi problemi ha risposto freddamente gelando la ragazza in questione.

“Devi guardare me non la casa”

Con questa frase, Chanel ha dimostrato di avere un carattere molto forte e di sapere bene cosa volere e di voler essere apprezzata per quello che è e non per quello che la circonda.