Bonus 3000 euro per queste famiglie, dono senza precedenti: come si chiede

Bonus di 3000 euro: ecco quali sono i requisiti necessari per richiederlo sul conto. Sbrigati a richiederlo.

Se ieri il bonus più ambito dagli italiani era il Bonus casa, oggi i nuclei familiari puntano sul bonus per le famiglie con figli a carico. Tra aumento dei prezzi, problemi nel mondo del lavoro, inflazione alle stelle, aumentano le famiglie in difficoltà economiche o, addirittura, ridotte in povertà.

Le famiglie ambiscono al reddito di base universale (che non arriva) per affrontare con meno ansia il presente e il futuro.

Fortunatamente, arriva il Bonus mamma 2022, cumulabile con l’assegno unico universale. Quest’ultimo eroga una certa somma in base all’ISEE ed in proporzione al numero di figli a carico. Dal prossimo anno, l’assegno unico universale registrerà un aumento dell’8%.

Scopri i dettagli del bonus mamma 2022, un sostegno prezioso che può arrivare fino a 3.000 euro.

Bonus famiglia, questa volta è per le mamme: come funziona

Il bonus per le mamme si riferisce al Bonus nido, per il quale è possibile fare domanda già da agosto.

Cumulabile all’assegno unico universale, il Bonus nido permette alle famiglie con figli di ricevere fino a 3.000 euro all’anno se presentano un ISEE basso. Si può fruire di questo bonus anche non presentando l’ISEE: in questo caso, si ha diritto ad un importo più basso.

Il Bonus nido funziona così. Si può richiedere fino ai 3 anni di vita del figlio e rappresenta, in sostanza, un rimborso delle rette complessive versate per il nido (pubblico o privato). Questo si traduce in 11 rate che equivalgono ad altrettanti rimborsi delle rette.

Come ottenere il Bonus mamma

Il Bonus nido è un contributo valido sia per i nidi pubblici sia per quelli privati.

Come abbiamo specificato, si tratta di un sostegno che non va a coprire l’interno anno ma 11 mesi escludendo il mese di agosto. E’ bene specificare che questa agevolazione non si applica su eventuali campus estivi.

La possibilità di richiedere il bonus è partita dal 1° agosto: le domande per il contributo potranno essere inoltrate entro la fine del 2022.

Chiariamo questo punto: le richieste per il bonus si possono presentare da subito collegandosi al sito web ufficiale dell’Inps fino alla fine dell’anno. Ciò non significa che, dopo la fine di quest’anno, terminerà l’erogazione dei rimborsi.

Dopo il 2022, verranno erogati i rimborsi delle rette del nido pubblico o privato fino all’estate 2023 per coprire le rette complessive dell’anno di nido.