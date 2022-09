Avellino: i Vigili del Fuoco a lavoro per un incendio e un incidente

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte ad Avellino per spegnere un incendio e anche in merito a un terribile incidente.

Doppia tragedia ad Avellino, che ha tenuto impegnati i pompieri ma ha chiesto l’intervento anche di altre forze, come polizia e volontari.

Incendio ad Avellino

Notte intensa per i Vigili del Fuoco di Avellino, che nella tarda serata di ieri sono intervenuti nella zona dell’Autostrada A16 di Napoli – Canosa, precisamente nel territorio di Monteforte Irpino.

Ci troviamo a poca distanza dal viadotto Acqualonga e l’incendio è divampato in un furgone che stava transitando in direzione Canosa.

Le fiamme si sono sviluppate in pochi minuti e hanno avvolto il veicolo che trasportava biancheria.

Subito sono intervenuti i pompieri di zona, allertati dai testimoni e dal conducente del mezzo, i quali hanno constatato che l’incendio non aveva coinvolto altri mezzi, tuttavia andava circoscritto subito per evitare danni peggiori.

Il veicolo è stato spento in poche ore e l’area è stata messa in sicurezza, dopo averla chiusa per diverso tempo alla circolazione per evitare danni.

Il conducente era diretto a Lecce ed è rimasto scioccato da quanto avvenuto e ancora sono da accertate le cause dello sviluppo delle fiamme, probabilmente un cortocircuito del mezzo pesante.

Ad ogni modo, a parte il forte spavento, non ha riportato lesioni importanti.

Incidente nella nottata

Poche ore dopo è avvenuto un altro fatto che ha tenuto impegnati pompieri e forze dell’ordine.

Parliamo di un incidente verificatosi intorno alle 2 di questa notte e proprio la stessa squadra di Vigili del Fuoco che era intervenuta per spegnere l’incendio, è giunta sul luogo.

L’incidente stradale infatti è stato molto grave, anche se fortunatamente non ci sono stati altri veicoli coinvolti, oltre a quello principale.

Questo, si è ribaltato per cause ancora da stabilire, probabilmente per l’alta velocità.

Il ribaltamento è avvenuto in maniera autonoma e all’arrivo delle squadre di soccorso, il ragazzo che era alla guida del veicolo era già stato tratto in salvo dai sanitari del 118, i quali lo hanno estratto dal mezzo.

Il giovane è stato quindi trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti, tuttavia le sue condizioni non sembrano essere critiche.

Il veicolo incidentato è stato rimosso dai Vigili del Fuoco e l’area è stata messa in sicurezza.