Allarme maltempo a Lignano Sabbiadoro: allagamenti e pompieri in azione

Ancora allarme maltempo in Italia, stavolta il disastro si è verificato nella zona di Lignano Sabbiadoro, allagata in diversi punti.

Il temporale ha imperversato soprattutto nelle aree di San Michele e Bibione, per circa 30 minuti.

Maltempo a Lignano Sabbiadoro

La nota località balneare è stata colpita dal maltempo, infatti questa mattina si sono allagate strade e scantinati, questo ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con idrovore e pompe.

Sono impressionanti le immagini diffuse in rete, in cui si vedono le automobili e i camion sommersi quasi completamente poiché le strade erano allagate e inagibili.

Il forte temporale ha provocato l’entrata anche l’entrata di acqua negli scantinati e nei condomini, ma anche in una scuola media e negli uffici della polizia locale a Bibione.

Attimi davvero di paura, infatti anche se il maltempo è durato poco più di mezz’ora, i danni sono stati tanti, infatti il forte acquazzone ha messo in crisi l’impianto fognario di Lignano.

Gli interventi

Come sempre, in questi casi è fondamentale gl’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza le zone colpite.

In questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, avvisati dal Comando di Udine. Inoltre sono giunte sul luogo anche le auto della polizia per gestire la circolazione e coordinare gli interventi.

Fra le forze dell’ordine in azione c’erano anche i Carabinieri di via Baseleghe, zona completamente sommersa dall’acqua.

Importantissimo anche l’intervento dei volontari della Protezione Civile, che hanno potenziato i soccorsi e aiutato ad assistere coloro che erano rimasti feriti.

Diverse vie sono state interessate a l’amministrazione di San Michele ha precisato che i fenomeni che si sono verificati questa mattina, erano localizzati.

Dopo le ore 12, la situazione è tornata alla normalità, ora si lavora per potenziare le fogne, in modo che non vadano di nuovo in blocco.

In poco meno di un’ora infatti sono caduti circa 60 millimetri di pioggia, un quantitativo enorme che ha mandato in tilt il sistema fognario delle città.

Non solo, l’acquazzone si è verificato contemporaneamente all’alta marea.

Fenomeni come quello di oggi non sono una novità e in effetti i meteorologi ci stanno dicendo da diversi giorni che l’allerta maltempo di fa sempre più consistente.

Per fortuna non ci sono state vittime nell’alluvione di oggi, solo diversi feriti trasportati subito in ospedale.