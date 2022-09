“Alla fine ci siamo lasciati”, Gianni Morandi: dopo anni è lei a raccontare tutto | E chi se l’aspettava

Ecco che vi parliamo della rottura tra Gianni Morandi e questa nota donna dello spettacolo, a parlarne è stata proprio lei.

Continuate a leggere per scoprire tutto sulla rottura tra il noto cantante e questa amatissima donna dello spettacolo.

Non esisterebbe un Gianni Morandi così presente online senza la sua Anna. In tanti, però, si chiedono chi sia questa donna misteriosa, che sempre scatta foto al nostro amato beniamino.

Si chiama Anna Dan ed è nata il 12 ottobre del 1957. Ha quindi 65 anni. Nonostante Anna si mostri spesso sui social con Gianni Morandi, si sa davvero poco di lei.

Quello che si sa, attraverso alcune informazioni disponibili online, è che è dirigente di una società informatica. Che avesse molta dimestichezza con i dispositivi elettronici era già chiaro da tempo, visto che è stata proprio la donna ad avvicinare il cantante a internet e alla fotografia.

E, da quello che sembra, proprio grazie al suo lavoro come dirigente avrebbe avuto l’occasione di incontrare Gianni, del quale si sarebbe innamorata e poi sarebbe diventato suo marito.

Di tanto in tanto, si è parlato di crisi e addirittura di rottura tra Gianni Morandi e la sua Anna. Oggi siamo qui per dirvi che nulla è stato mai confermato dalla coppia.

Anzi, di recente è venuta fuori una notizia incredibile relativa al passato del cantante. L’amatissimo Morandi, infatti, avrebbe avuto una relazione con un’altra donna dello spettacolo. Ecco di chi stiamo parlando!

Qualche tempo fa, una nota donna dello spettacolo è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso, quello di Pomeriggio Cinque.

La donna in questione ha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice, rispondendo sia a domande sulla sua vita privata che a quelle sulla sua vita pubblica.

A un certo punto la donna si è lasciata andare spontaneamente a delle dichiarazioni inaspettate.

Ha ammesso:

“Alla fine ci siamo lasciati, ma io sono stata molto male. Lui era un pochino più grande e io forse non ero pronta per entrare in una famiglia allargata, era meglio così, ero molto giovane. Sono stata malissimo per lui, perché a un certo punto lui ha chiuso tutti i ponti, secondo me c’erano di mezzo i figli che dicevano ‘che fai?’. Ricordo una cotta molto forte, e quelle farfalle nello stomaco che oggi non abbiamo più.”