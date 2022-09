“Un angelo a cui hanno strappato le ali”, Rosalinda Celentano triste per la scomparsa

Rosalinda Celentano a cuore aperto. La famosa figlia di Claudia Mori e del molleggiato, triste per la dolorosa scomparsa.

Figlia di due dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e della televisione, Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda è la terza figlia del molleggiato, colei che si è fatta conoscere e riconoscere per il suo talento straordinario, quello da attrice.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolina. Certo, avere due genitori come Claudia e Adriano non poteva che permettere anche a lei di nascere e crescere con il talento nelle vene e in effetti così è stato.

Rosalinda ha recitato in diversi film di grande successo. La ricorderete sicuramente nella pellicola “La passione di Cristo” di Mel Gibson che ha avuto un successo internazionale. La sua vita privata l’ha resa protagonista di diversi gossip.

Da anni ha fatto coming out e ha avuto una relazione importante con l’attrice Simona Burioni. Il loro amore è durato quattro anni ma è giunto al capolinea perché la Celentano stava attraversando un momento complicato: era caduta nel baratro della depressione e dell’alcolismo e i suoi demoni non le hanno permesso di lasciarsi amare.

Ha attraversato momenti davvero turbolenti, Rosalinda Celentano, e anche oggi si confessa: è un fiume in piena. Proprio lei tristissima per la sua scomparsa.

Rosalinda Celentano ha il cuore spezzato. La famosa attrice, figlia di Claudia Mori e di Adriano Celentano, triste per la sua scomparsa: stiamo parlando di Lady Diana. La figlia d’arte è stata ospite di Serena Bortone nella sua trasmissione “Oggi è un altro giorno” e si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua vita professionale ma anche di quella privata, dei suoi amori e del rapporto con i famosi e talvolta ingombranti genitori.

Ha rivelato anche dei retroscena inaspettati sulla sua vita che hanno lasciato tutti senza parole. Un pensiero però non è mancato da parte sua per l’iconica Lady Diana che ha rappresentato per lei una persona da cui prendere esempio, un modello di etica e morale, una fonte di ispirazione per la sua vita.

Sensibile, dolce ed empatica, forse anche troppo, ha affermato Rosalinda, la reale non è stata compresa come dovuto durante la sua esperienza di vita terrena. La sua scomparsa ha lasciato in lei un vuoto incredibile.

Queste le sue parole riguardo la defunta principessa del Galles:

“Lady Diana è stata un angelo a cui hanno strappato le ali troppo presto. Tutte le persone così, ipersensibili dovrebbero essere aiutati, ma è l’esatto opposto“.

Anche lei, come Lady D, si considera una persona molto sensibile e anche alcune delle esperienze che ha fatto l’hanno portata ad essere così. Sapevate, per esempio, che per un periodo è stata una clochard e ha vissuto in strada? Questa esperienza molto forte le ha permesso di avvicinarsi a persone che ogni giorno combattono con se stessi e con l’indifferenza della gente.