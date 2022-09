Torta yogurt e mele, un dolce simile dura meno di 1 ora a casa: lo divoreranno tutti

Dalla fusione di due torte nasce la Torta yogurt e mele, un mix tra la torta di mele e una torta allo yogurt, il risultato? Un meraviglioso dessert.

Una volta preparata la vedrete sparire in brevissimo tempo. È talmente buona che non durerà a lungo.

Torta yogurt e mele

Questa soffice torta yogurt e mele delizierà il palato dei vostri cari, talmente buona che la vedrete sparire sotto i vostri occhi.

Ricorda molto le torte che facevano le nostre nonne per la merenda gustosa. Alla fine della preparazione la nostra casa profumerà di antico e di buono.

Nella ricetta che segue abbiamo usato lo yogurt bianco, in realtà se lo desiderate si può usare lo yogurt alla frutta, il che non rappresenterà un problema per la sua buona riuscita, in quanto si tratterà semplicemente di un gradevole sapore di yogurt.

Quanto alla tipologia di mele da utilizzare, la ricetta propone le mele renette, con la possibilità di un utilizzo di altri tipi di mele che non compromettono la buona riuscita del dolce.

Vediamo cosa ci occorre per preparare la torta yogurt e mele e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti per la Torta yogurt e mele

250 gr di farina 00

125 grammi di yogurt bianco

3 uova medie

150 grammi di zucchero semolato

70 gr di burro

3 mele renetta

16 grammi di lievito per dolci

1 succo di limone (1 limone)

zucchero a velo per decorare q.b

Preparazione

Nella preparazione della torta con yogurt e mele, dobbiamo per prima cosa iniziare sbucciando le mele che dovranno anche essere private del torsolo. Quindi una va tagliata a fettine, mentre le altre due dovranno essere fatte a dadini.

Quindi sbattere bene le uova intere con lo zucchero in una planetaria o con uno sbattitore elettrico.

Non appena ottenuta una crema leggera e soffice, si aggiunge il burro fuso e scaldato e lo si aggrega al composto.

Siamo pronti per aggiungere lo yogurt e la farina con il lievito (entrambi setacciati) a poco a poco, mescolando dal basso verso l’alto. A questo punto vanno prese le mele precedentemente fatte a dadini, svuotarle del succo di limone e aggiungerle al composto.

In uno stampo di 22 cm di diametro, imburrato e infarinato, bisogna versare l’impasto della torta. Sistemare le fette di mela a formare un disegno a raggiera sulla superficie.

Ora si procede alla cottura della torta di mele con yogurt mettendola nel forno statico a 180º per 45 minuti.

Prima di togliere la torta dalla teglia, fare la prova con uno stuzzicadenti e, se è asciutta e pulita, toglierla dalla teglia e lasciarla raffreddare nella teglia prima di sformarla.

Non appena si raffredda, la superficie viene spolverizzata con zucchero a velo e la torta di mele può essere servita accompagnata da delle porzioni di yogurt.