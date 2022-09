“Si è innamorato della collega”, che batosta per Ambra Angiolini: la conosciamo tutti

Ambra Angiolini è stata tradita da una donna molto vicina all’ambito lavorativo del suo ex Massimiliano Allegri. Ecco di chi si tratta.

Ambra Angiolini è un’attrice italiana che nel corso degli anni ’90 ha avuto un enorme successo come conduttrice diventando la ragazza di punta del programma televisivo cult Non è la Rai.

Da adolescente, Ambra ha preso parte allo show televisivo in questione diventando in seguito conduttrice venendo, come poi è stato svelato nel corso degli anni, consigliata da Gianni Boncompagni su cosa dire e come muoversi sul palco della trasmissione.

Ambra Angiolini e la donna con cui è stata tradita

Il successo della ragazza negli anni ’90 fu enorme tanto che il suo primo singolo, T’appartengo divenne un hit non solo in Italia ma anche all’estero e il suo primo disco scalò le classifiche dell’hit parade.

Dopo la fine dello show, Ambra ha avuto modo di lavorare come conduttrice in altri programmi televisivi per poi ritirarsi dal mondo della televisione ed apparire sul grande schermo dopo tanti anni nel film di Ferzan Ozpetek, Saturno Contro.

Grazie al ruolo di Roberta, la Angiolini vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista e da quel momento in poi diventa una delle attrici più acclamate e desiderate d’Italia.

Prima di recitare in questo film, nel periodo successivo a Non è la Rai, Ambra aveva recitato nel film Favola, anche se le sue doti recitative non erano eccellenti come poi sono state in seguito.

Ma la vita sentimentale di Ambra, è stata ben diversa da una storia da favola, infatti, lo scorso anno, la donna è stata tradita dal suo compagno Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

Proprio per via di questo avvenimento, Striscia la Notizia ha voluto donare all’attrice un tapiro d’oro e successivamente su alcuni settimanali italiani è uscito il nome della donna con cui il CTI bianconero ha tradito l’attrice.

Prima di essere fidanzata con Allegri, Ambra Angiolini è stata legata per molti anni con il cantautore Francesco Renga da cui ha avuto due figli Jolanda e Leonardo. Recentemente Jolanda è salita sul palco con suo padre dopo che questo le ha dedicato la canzone Angelo con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2005.

Il nuovo amore di Allegri

Successivamente Ambra è stata legata a Massimiliano Allegri ma dopo 4 anni di amore, l’allenatore sembra aver preferito le attenzioni di un’altra donna e secondo il settimanale Chi, che ha paparazzato l’uomo in compagnia della nuova compagna, l’attrice avrebbe fatto di tutto per mantenere il loro rapporto fino all’ultimo.

Addirittura, quando Allegri era stato ricoperto di insulti per via dell’andamento non del tutto positivo della Juventus in Serie A, Ambra si era esposta per difenderlo durante le prime giornate di campionato della scorsa stagione.

Ma le parole di Ambra non hanno scalfito Allegri che, complice il suo trasferimento a Torino, ha preferito cedere alle braccia della sua nuova fiamma. La donna in questione sembra aver a che fare con il suo lavoro e il mese scorso i due sono stati paparazzati dal settimanale di Alfonso Signorini.

I due sono stati beccati mano nella mano a Lugano e la donna in questione altro non è che Nina Lange Barresi di cui si sa molto poco, ma secondo il settimanale pare che sia proprietaria di una società di consulenza manageriale.

La notizia del tradimento di Allegri nei confronti di Ambra non è mai stata confermata dai diretti interessati ma a dare per vera l’indiscrezione è stata Jolanda Renga, primogenita dell’attrice.

Dopo la storia finita male, Ambra però sembra aver ritrovato l’amore e anche lei come il suo ex compagno è stata paparazzata nei mesi scorsi assieme a Gianluca Roberto, un funzionario del Cipnes di origine romana che da qualche anno vive a Olbia.