Rita Dalla Chiesa, la figlia è proprio lei: lavora in TV | L’avevano capito in pochi

Ecco chi è la celebre figlia di Rita Dalla Chiesa, è nota però solo in pochi sanno che si tratta proprio della discendente della conduttrice di Forum.

Continuate a leggere per scoprire un dettaglio inaspettato relativo alla vita della storica presentatrice del programma di Canale 5, Forum. Nessuno si aspettava che la figlia fosse proprio lei.

Il terribile lutto che ha colpito Rita Della Chiesa

Fabrizio Frizzi non è stato l’unico uomo a uscire improvvisamente dalla vita di Rita Dalla Chiesa.

La donna, infatti, ha dovuto dire addio anche al genero, il marito della figlia. Si tratta di Massimo Santoro, noto autore televisivo.

L’uomo è morto nel novembre del 2017, lasciando una moglie amatissima e il piccolo Lorenzo, che adesso ha 10 anni.

Su di lui, la figlia della Dalla Chiesa aveva dichiarato:

“Ci siamo innamorati. ma per pudore, per imbarazzo verso i colleghi ho preferito abbandonare il lavoro. A mio parere era opportuno agire in questo modo.”

Dopo tempo, la suocera Rita aveva deciso di spendere alcune parole per il genero, durante un’intervista. Aveva infatti dichiarato:

“Mio genero ha lottato fino alla fine e mia figlia insieme con lui. Li ho visti combattere assieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. un giorno l’ho informato che avrei voluto cambiare la macchina e mi ha risposto ‘Nonna, scegli quella blu, il colore preferito di papà’. Massimo è sempre con noi.”

Per fortuna, al fianco della vedova di Massimo c’è sempre la madre Rita. Ma scopriamo qualcosa di più sulla figlia della nota conduttrice di Mediaset.

Chi è la figlia della conduttrice

La figlia di Rita Dalla Chiesa si chiama Giulia Cirese ed è nata dall’amore tra la presentatrice e l’ufficiale dei carabinieri Roberto Cirese. Su di lei sappiamo che a soli 19 anni ha deciso di lasciare la casa dei suoi genitori per emanciparsi.

Inoltre, sappiamo che il suo sogno sia stato sempre quello di diventare una grande artista musicale. Grazie alla sua passione per il canto, la donna ha anche inciso un disco.

In molti la descrivono come una donna molto riservata e timida, nonostante ora abbia già 51 anni.

Vista la sua grande passione per il mondo dello spettacolo, Giulia ha collaborato per tanti anni nel settore della radio e della televisione, nel ruolo di segretaria di redazione e di consulente ai testi.

Ha partecipato alla produzione di trasmissioni di successo, come, tra le altre, Uno Mattina. Ed è stato proprio nel periodo in cui lavorava in Rai che ha incontrato Massimo Santoro, che sarebbe diventato suo marito e le avrebbe dato Lorenzo, prima di scomparire prematuramente.