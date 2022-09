Regina Elisabetta, il segno dal cielo pochi minuti dopo la morte: “E’ il suo ultimo saluto”

La Regina Elisabetta vive ancora nel cuore dei suoi sudditi. L’ultimo saluto della sovrana più famosa della storia lascia tutti senza parole. Il segnale dal cielo è inequivocabile. I cuori tremano.

La Regina Elisabetta ci ha lasciato

L’8 settembre 2022, in un piovoso pomeriggio, la sovrana più famosa del mondo, Queen Elizabeth II si è spenta circondata dall’affetto dei suoi figli, Carlo, Anna, Edoardo e Andrea e dei principi Harry e William, i suoi nipoti prediletti.

L’annuncio della dipartita della sovrana più famosa del mondo arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti. Solo due giorni fa, la monarca si è mostrata per l’ultima volta in pubblico, incontrando il primo ministro britannico Lizz Truss, con la quale, coincidenza, condivide il nome, che ha preso il posto di Boris Johnson. Poi, non si è capito più nulla. Ieri il triste annuncio della partita della Regina Elisabetta.

Oggi si pensa che quei problemi di salute di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi fossero in realtà correlati a delle patologie ben più gravi che sono state tenute nascoste ai sudditi e al mondo. Eppure, anche dall’Aldilà, la Regina Elisabetta fa parlare di sé.

Poco dopo il suo addio alla vita terrena, arriva il segnale dal cielo, quasi come se fosse l’ultimo saluto della Queen al mondo.

L’ultimo saluto di Queen Elizabeth al mondo è emozionante

La Regina Elisabetta è morta. Si è spenta a 96 anni la sovrana più amata del mondo, colei che ha scritto la storia dell’Inghilterra e delle nazioni più importanti del pianeta. La sua dipartita ha spezzato il cuore non solo dei sudditi inglesi ma di tutto il mondo.

Elisabetta è stata la Regina di tutti, la sovrana dei cuori. La sua morte ha lasciato un vuoto incredibile nelle vite di tante persone che da sempre l’hanno considerata la propria Regina. Eppure, poco dopo essersene andata, la sovrana ha voluto salutare il mondo a modo suo: il segnale che arriva dal cielo è un colpo al cuore. Che cosa è accaduto? Questa storia ha davvero dell’incredibile.

Poco dopo l’annuncio drammatico della morte della Regina Elisabetta che si è spenta in un giorno piovosissimo per il Regno Unito, sui nebbiosi cieli inglesi è comparso un meraviglioso arcobaleno. Questo segno è stato interpretato positivamente dai sudditi della sovrana che hanno pensato che la monaca se ne sia andata in pace.

D’altronde, anche il comunicato rilasciato dalla famiglia reale, afferma che la sovrana si è spenta serenamente senza soffrire. Non smette dunque di sorprendere la Regina Elisabetta che anche dopo la morte fa parlare di sé e ne siamo sicuri, lei rimarrà indimenticabile. Ha segnato la storia del mondo, ha segnato la vita di tutti.