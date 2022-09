Raz Degan, dopo anni tutta la verità sul tradimento alla Barale: proprio lei la famosissima amante

Dopo tanti anni è stato rivelato il nome della donna con cui Raz Degan ha tradito Paola Barale. Ecco di chi si tratta.

Negli anni ’90 Raz Degan faceva furore in televisione diventando uno degli uomini più belli che si sia mai visto sul piccolo schermo, diventato famoso per aver preso parte ad uno spot televisivo molto diffuso in Italia.

Successivamente diventa attore e partecipa come ospite a molti programmi della televisione italiana. Uno dei suoi ruoli che ha contribuito a dargli la notorietà è stato quello di Demian nel film tv Sorellina e il principe del sogno.

Raz Degan: ecco la donna con cui ha tradito la Barale

La bellezza dell’Israeliano ha conquistato anche Paola Barale, che dopo il fallimento del suo matrimonio con il ballerino Gianni Sperti è stata legata a Degan per alcuni anni prima di lasciarsi in modo definitivo.

Raz e Paola sono state una delle coppie più amate negli anni 2000 e la loro storia è arrivata al capolinea nel 2015 anche se nel 2017 in occasione della partecipazione dell’uomo all‘Isola dei famosi la donna le ha fatto una sorpresa.

La Barale è sbarcata in Honduras per fare un regalo al suo ex fidanzato e lo stesso ha mostrato tanta felicità per la sorpresa fatta dalla sua vecchia fiamma a tal punto che in molti pensavano che tra i due potesse nascere nuovamente qualcosa.

Durante la permanenza di Paola Barale sull’isola, la coppia ha affermato che tra di loro l’affetto è rimasto immutabile e all’interno del reality in molti hanno insinuato che qualcosa possa essere successo di notte, ma questo non è mai stato confermato da nessuno dei due.

Successivamente però, quello che sembrava essere un ritorno di fiamma, si è rivelato nullo e i due hanno continuato a vivere ognuno la sua vita e non sono tornati assieme come invece è successo anni addietro, dopo il tradimento di Raz Degan nei confronti della Barale.

Le parole di Paola

In una lettera indirizzata ai suoi fan, la showgirl nel 2009 ha voluto specificare come stavano i fatti che presto i suoi ammiratori avrebbero scoperto per via delle foto che sarebbero state pubblicate su un noto settimanale.

“Ciao ragazzi, come va? Io bene, anche se ho avuto tempi migliori. Ho appena saputo che domani su “Chi” usciranno delle foto dove Raz si bacia con la Smunietk ( ma come si scrive?). Me lo aspettavo, prima o poi, perché sapevo che sarebbe stato inevitabile. Passo indietro: fine maggio 2008. Io e Raz di comune accordo decidiamo di lasciarci, nonostante il grande legame, ma quando un rapporto che ti ha spostato i limiti arriva al suo inevitabile capolinea, è giusto che non venga logorato da falsi sentimenti. Ho evitato di parlarne, perché una separazione, se pure condivisa, è pur sempre un dolore.” – continua la Barale nel messaggio ai suoi fan -“Voi che mi conoscete sapete quanto io tenga a proteggere la mia vita privata soprattutto nei momenti di difficoltà. Un tempo lo chiamavano pudore. Per voi la notizia è fresca, per me no, capita anche nelle migliori famiglie. Il futuro? tutto da inventare, questo mi piace, Non pensatemi triste, io e Raz siamo comunque vicini, ma in un modo diverso. Nulla si cistrugge, tutto si trasforma…

A presto. Baci . P.””

Raz Degan e Kasia Smutniak si sono conosciuti sul set del film Barbarossa e tra i due è nata la passione. In quel periodo l’attrice era già sposata con Pietro Taricone che commentò nelle pagine di Vanity Fair di essersi trattenuto da non spaccare il naso a Degan ma che se l’avesse incontrato per strada l’avrebbe fatto volentieri.

L’anno successivo, Taricone perde la vita in un tragico incidente lanciandosi dal paracadute mentre Raz Degan e Paola Barale dopo essere tornati insieme si sono lasciati definitivamente nel 2015.

Adesso entrambi vivono due vite diverse, ma pare che il ricordo del loro amore continui ad ardere spesso dentro di loro.