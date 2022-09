Partita del cuore, Francesco Totti: quel dettaglio non scappa a nessuno | FOTO

Francesco Totti esce allo scoperto: durante la Partita del cuore i fan notano un dettaglio che non passa inosservato. Scoppia il caos sui social, tutti sono increduli.

Partita del cuore, Francesco Totti protagonista ancora del gossip. Quel dettaglio fa rimanere tutti a bocca aperta. E chi lo avrebbe mai detto?

Francesco Totti torna in tv e sul campo

Da quando sei settimane fa, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato a tutta Italia, con due comunicati ANSA disgiunti, la fine del loro matrimonio, hanno cominciato fin da subito a condurre vite diverse.

La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha attraversato prima una fase di silenzio e poi di rinascita e oggi si mostra sui social, ogni giorno, per condividere con il suo esercito di seguitori ogni momento della sua vita privata e lavorativa.

Reazione diversa alla separazione e al caos mediatico, invece, quella di Francesco che è scomparso dai social e che in giro non si è fatto più vedere almeno fino ad ora. Lui, il famoso pupone, ha preso parte ad un evento importante, la Partita del cuore, che è andata in onda su Rai 2 e che ha visto come inviata speciale Simona Ventura che non ha mancato di mettere in imbarazzo il famoso calciatore con domande invadenti e poco pertinenti alla situazione.

Proprio in occasione di questo evento che per la prima volta dopo settimane ha permesso ai telespettatori di rivedere il calciatore, qualcuno, o meglio in tantissimi, hanno notato un dettaglio che lascia senza parole.

Il dettaglio non sfugge, fan a bocca aperta

Francesco Totti ha sorpreso tutti. Il pupone è protagonista di un evento nel quale i suoi tantissimi fan hanno notato un dettaglio che non passa inosservato: il calciatore indossa ancora la fede.

Ebbene sì, lo sportivo più conosciuto d’Italia e del mondo ha preso parte ad un evento pubblico, il primo da quando è stata annunciata la sua dolorosa separazione dalla conduttrice Mediaset, e proprio in questa occasione ha lasciato tutti senza parole.

Il pupone che ha giocato la Partita del cuore mandata in onda su Rai 2 che ha visto come inviata speciale dell’evento Simona Ventura, nel momento delle interviste è stato beccato così: mentre tiene piegata la sua mano che si poggia sull’altro braccio, al suo dito si può notare un anello, la fede, hanno affermato molti utenti social, che il pupone ha sempre portato nel lungo periodo in cui è stato sposato con Ilary Blasi.

Cosa vuol dire questo gesto? Perché il calciatore porta ancora l’anello nuziale? Spera forse in un ritorno di fiamma con la conduttrice o ha il desiderio di ricostruire la sua famiglia e ritornare a casa?

I fan sperano in una riconciliazione. La separazione dei due personaggi più conosciuti dello showbiz italiano ha davvero sconvolto tutti. Gli italiani speravano che il loro amore, sempre considerato eterno e indistruttibile, potesse essere così per sempre ma dopo 20 anni insieme, un matrimonio durato 17 e 3 figli, numeri importanti, insomma, si sono detti addio.

Eppure, il comportamento di Francesco sembra essere alquanto contraddittorio: indossa la fede però poi si fa beccare insieme all’amante Noemi Bocchi? C’è qualcosa che non quadra. Che sia già terminata la storia con la ex moglie di Mario Caucci? I fan credono che il gesto di indossare la fede, sia un messaggio chiaro indirizzato a Ilary.