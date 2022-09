“Non ci posso credere”, Serena Bortone obbligata ad interrompere la diretta | VIDEO

Serena Bortone costretta a interrompere la diretta. Ecco che cosa è successo a “Oggi è un altro giorno”. I fan sono increduli.

Serena Bortone lascia tutti senza parole. La famosa conduttrice Rai costretta a sospendere la diretta. Ecco per quale ragione.

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” lascia di stucco

Serena Bortone fa rimanere tutti a bocca aperta. La bella conduttrice Rai è tornata al timone di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione che da 3 anni la vede protagonista di un format che tanto piace ai telespettatori e che ogni giorno si conclude, seppur la nuova edizione è iniziata da pochissimo tempo, con picchi di share altissimi.

Il programma è stato rinnovato. Grandi novità sono state presentate e la Bortone continua a sorprendere tutti. Arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava, proprio lei costretta ad interrompere la diretta.

Che cosa è accaduto durante l’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno”? Nessuno se lo aspettava. La stessa conduttrice è rimasta senza parole. Il video mostra tutto, i fan si sono scatenati sui social. Scopriamo insieme perché la Bortone è stata costretta a sospendere la trasmissione.

Serena Bortone interrompe la diretta

Serena Bortone lascia tutti senza parole. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” costretta ad interrompere la diretta. Che cosa è accaduto? Fortunatamente non si tratta di nessun evento tragico, al contrario, di un momento meraviglioso che i suoi affetti stabili e il cast della trasmissione di cui è al timone, hanno voluto condividere con lei.

L’8 settembre la presentatrice più amata della Rai ha compiuto 52 anni e i suoi amici che con lei condividono lo studio di “Oggi è un altro giorno” le hanno organizzato una meravigliosa sorpresa.

Per la conduttrice tanti regali in studio. Non solo una maglietta con la scritta “Memos”, il gruppo musicale formato da Memo Remigi, Jessica Morlacchi e altri componenti degli affetti stabili che stanno tentando, ironicamente si intende, di fare breccia nel cuore di Amadeus ed arrivare a Sanremo ma anche un grande pacco che arriva in studio per la Bortone.

La conduttrice Rai incredula

In un filmato che ha fatto il giro del web, si vede la bellissima Serena rimanere a bocca aperta dinanzi a questa scatola enorme. Che cosa si nasconde all’interno? La conduttrice, amante di scrittura e filosofia, ha sempre manifestato la sua ammirazione per Emmanuel Carrére, uno scrittore e regista francese.

Ebbene, Jessica Morlacchi pensava di farle una gradita sorpresa facendole incontrare il suo scrittore preferito, peccato però che il pacco si sia rivelato davvero tale: nella confezione regalo non c’era lo scrittore francese ma un geometra, omonimo dello scrittore, costruttore di alcune villette a Velletri.

La conduttrice è rimasta incredula:

“Ho capito che qui c’è qualcosa che non mi torna, non ci posso credere la sobrietà proprio c’è Emmanuel Carrere dentro? Se c’è lui va bene.”

La conduttrice però purtroppo non ha avuto il gradito incontro con il suo scrittore preferito ma, in compenso, ha fatto la conoscenza di un geometra molto simpatico che è riuscita a strapparle un sorriso. La gag è piaciuta tantissimo, i fan si sono divertiti. Serena si è emozionata e ha fatto emozionare.